Pilne ostrzeżenie GIS. Popularne herbatniki wycofane ze sprzedaży, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące popularnych herbatników sprzedawanych w Polsce. W jednej z partii produktu wykryto podwyższony poziom akryloamidu. Na podstawie oceny ekspertów produkt może mieć negatywny wpływ na zdrowie, dlatego konsumenci są proszeni o niespożywanie wskazanej partii.
GIS ostrzega przed konkretną partią herbatników
Komunikat dotyczy herbatników Bonitki Petit Beurre 400 g. Ostrzeżenie obejmuje wyłącznie partię oznaczoną numerem 6104037121 01-10 z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia 2027 roku.
Badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykazały podwyższony poziom akryloamidu. Następnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy ocenił, że spożycie tej partii produktu może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów.
Produkt został wycofany ze sprzedaży
Po otrzymaniu informacji o wynikach badań sieć Biedronka, we współpracy z dostawcą, rozpoczęła procedurę wycofywania wskazanej partii herbatników ze sprzedaży. Decyzja ma charakter prewencyjny i dotyczy wyłącznie wskazanej partii produktu.
Proces wycofania jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Czym jest akryloamid?
Akryloamid to związek chemiczny, który może naturalnie powstawać podczas wypieku produktów bogatych w skrobię, takich jak pieczywo, ciastka czy frytki. W przepisach nie obowiązują jego maksymalne limity, jednak wyznaczono tzw. poziomy odniesienia. Każde ich przekroczenie wymaga przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka dla zdrowia.
W tym przypadku Państwowa Inspekcja Sanitarna, na podstawie wyników badań potwierdzonych w dwóch laboratoriach oraz opinii ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, uznała wskazaną partię produktu za niespełniającą wymagań bezpieczeństwa żywności.
Zalecenia dla konsumentów
GIS apeluje, aby nie spożywać herbatników pochodzących z partii wskazanej w komunikacie. Osoby, które posiadają produkt z podanym numerem partii, powinny zrezygnować z jego spożycia i postępować zgodnie z informacjami przekazanymi przez sprzedawcę.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.