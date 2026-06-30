Pilne ostrzeżenie GIS. Popularne herbatniki wycofane ze sprzedaży, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia

30 czerwca 2026 19:43 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Główny Inspektorat Sanitarny wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące popularnych herbatników sprzedawanych w Polsce. W jednej z partii produktu wykryto podwyższony poziom akryloamidu. Na podstawie oceny ekspertów produkt może mieć negatywny wpływ na zdrowie, dlatego konsumenci są proszeni o niespożywanie wskazanej partii.

Komunikat GIS na czerwonym tle
Komunikat GIS na czerwonym tle. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini)

GIS ostrzega przed konkretną partią herbatników

Komunikat dotyczy herbatników Bonitki Petit Beurre 400 g. Ostrzeżenie obejmuje wyłącznie partię oznaczoną numerem 6104037121 01-10 z datą minimalnej trwałości 13 kwietnia 2027 roku.

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Badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykazały podwyższony poziom akryloamidu. Następnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy ocenił, że spożycie tej partii produktu może mieć negatywny wpływ na zdrowie konsumentów.

Produkt został wycofany ze sprzedaży

Po otrzymaniu informacji o wynikach badań sieć Biedronka, we współpracy z dostawcą, rozpoczęła procedurę wycofywania wskazanej partii herbatników ze sprzedaży. Decyzja ma charakter prewencyjny i dotyczy wyłącznie wskazanej partii produktu.

Proces wycofania jest monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Fot. GIS/gov.pl
Fot. GIS/gov.pl

Czym jest akryloamid?

Akryloamid to związek chemiczny, który może naturalnie powstawać podczas wypieku produktów bogatych w skrobię, takich jak pieczywo, ciastka czy frytki. W przepisach nie obowiązują jego maksymalne limity, jednak wyznaczono tzw. poziomy odniesienia. Każde ich przekroczenie wymaga przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka dla zdrowia.

W tym przypadku Państwowa Inspekcja Sanitarna, na podstawie wyników badań potwierdzonych w dwóch laboratoriach oraz opinii ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, uznała wskazaną partię produktu za niespełniającą wymagań bezpieczeństwa żywności.

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Zalecenia dla konsumentów

GIS apeluje, aby nie spożywać herbatników pochodzących z partii wskazanej w komunikacie. Osoby, które posiadają produkt z podanym numerem partii, powinny zrezygnować z jego spożycia i postępować zgodnie z informacjami przekazanymi przez sprzedawcę.

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