Pilne ostrzeżenie GIS! Ten kuchenny produkt może zagrażać zdrowiu
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie – popularny produkt kuchenny sprowadzany z Chin może być groźny dla zdrowia. W badaniach wykryto szkodliwe związki chemiczne, dlatego wadliwa partia została natychmiast wycofana ze sklepów.
Pilny apel GIS. Popularny produkt z Chin wycofany ze sklepów
Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące przedmiotu kuchennego sprowadzanego z Chin. Wyniki badań zaskoczyły ekspertów – produkt, z którego na co dzień korzysta wielu Polaków, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. W związku z tym dystrybutor podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu wadliwej partii ze sprzedaży.
Codzienny przedmiot pod lupą
GIS zwykle ostrzega konsumentów przed ryzykowną żywnością, suplementami czy kosmetykami. Tym razem jednak alarm dotyczy zwykłego narzędzia kuchennego. Badania wykazały, że z łyżki do ryżu marki Eotia mogą przenikać do żywności szkodliwe związki chemiczne – tzw. pierwszorzędowe aminy aromatyczne. Te substancje mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, dlatego natychmiast wdrożono procedurę wycofania produktu z obrotu.
Szczegóły ostrzeżenia
Chodzi o partię oznaczoną jako CMS-35278, Art. No. YD422512, z kodem kreskowym 8 002020 352789. Dystrybutorem wyrobu jest firma Comes Import-Export, a sam produkt pochodzi z Chin. GIS podkreśla, że konsumenci, którzy posiadają tę łyżkę, nie powinni jej używać do przygotowywania ani podawania posiłków. Cały proces wycofywania jest nadzorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Szerszy problem bezpieczeństwa
To nie pierwszy raz, gdy chińskie akcesoria kuchenne budzą zastrzeżenia. Niedawno podobne ostrzeżenie dotyczyło łyżki marki LAMART, w której również wykryto groźne związki chemiczne. Rosnący import produktów z Chin sprawia, że ryzyko trafienia na wadliwy towar w polskich sklepach stale rośnie.
Skala problemu jest poważna – tylko w pierwszym kwartale tego roku wartość importu z Chin wyniosła 13,7 mld euro, co oznacza wzrost o 19 proc. rok do roku. W całym imporcie udział Chin sięgnął już 15,2 proc. Przy tak dużej liczbie sprowadzanych produktów instytucje nadzoru mają coraz trudniejsze zadanie.
Głos z Brukseli
Unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Michael McGrath już wcześniej alarmował, że konieczne jest wzmocnienie egzekwowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów. Podkreślał, że chodzi nie tylko o ochronę zdrowia konsumentów, ale również o zapewnienie równych warunków konkurencji dla producentów w Unii Europejskiej.
Każdy, kto posiada łyżkę do ryżu marki Eotia z wadliwej partii, powinien jak najszybciej zaprzestać jej użytkowania. GIS przypomina, że nawet najprostsze akcesoria kuchenne mogą kryć w sobie poważne zagrożenia, jeśli nie spełniają europejskich norm. Dlatego apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na komunikaty publikowane na oficjalnej stronie inspektoratu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.