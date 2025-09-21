Pilne ostrzeżenie policji: znaleziono szczątki przypominające drony. Obywatele proszeni o czujność

21 września 2025 17:54 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Polska Policja poinformowała dziś o odnalezieniu szczątków obiektów przypominających drony na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego. Do akcji natychmiast włączyła się prokuratura oraz inne służby, które zabezpieczają miejsca, gdzie odkryto podejrzane elementy.

Fot. Warszawa w Pigułce

Podobne zgłoszenia napłynęły również z Małopolski. Jak się okazało, tamte fragmenty miały charakter modelarski i służyły do celów kolekcjonerskich.

Policja apeluje do obywateli

Służby przypominają, by w przypadku zauważenia jakichkolwiek fragmentów mogących wyglądać jak drony nie podchodzić do nich i nie dotykać.

Co należy zrobić?

  • natychmiast powiadomić numer alarmowy 112,

  • podać możliwie dokładną lokalizację, korzystając np. ze słupków drogowych z numerem trasy i kilometrem,

  • poczekać w bezpiecznym miejscu na przyjazd funkcjonariuszy.

Policja podkreśla, że sprawdza każde zgłoszenie i zapewnia, iż priorytetem pozostaje bezpieczeństwo obywateli.

Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli zauważysz podejrzany obiekt, który przypomina fragment drona, nie ryzykuj. Każda zgłoszona informacja pomaga służbom szybko reagować i chronić mieszkańców przed potencjalnym zagrożeniem.

