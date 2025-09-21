Pilne ostrzeżenie policji: znaleziono szczątki przypominające drony. Obywatele proszeni o czujność
Polska Policja poinformowała dziś o odnalezieniu szczątków obiektów przypominających drony na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego. Do akcji natychmiast włączyła się prokuratura oraz inne służby, które zabezpieczają miejsca, gdzie odkryto podejrzane elementy.
Podobne zgłoszenia napłynęły również z Małopolski. Jak się okazało, tamte fragmenty miały charakter modelarski i służyły do celów kolekcjonerskich.
Policja apeluje do obywateli
Służby przypominają, by w przypadku zauważenia jakichkolwiek fragmentów mogących wyglądać jak drony nie podchodzić do nich i nie dotykać.
Co należy zrobić?
-
natychmiast powiadomić numer alarmowy 112,
-
podać możliwie dokładną lokalizację, korzystając np. ze słupków drogowych z numerem trasy i kilometrem,
-
poczekać w bezpiecznym miejscu na przyjazd funkcjonariuszy.
Policja podkreśla, że sprawdza każde zgłoszenie i zapewnia, iż priorytetem pozostaje bezpieczeństwo obywateli.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli zauważysz podejrzany obiekt, który przypomina fragment drona, nie ryzykuj. Każda zgłoszona informacja pomaga służbom szybko reagować i chronić mieszkańców przed potencjalnym zagrożeniem.
