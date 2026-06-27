Pilne: płonie las w Warszawie. Zastępy straży jadą w pobliże Choszczówki
Niepokojące informacje napływają z północnej części Warszawy. Niedaleko Choszczówki, na terenie objętym działaniami Nadleśnictwa Jabłonna, doszło do pożaru lasu. Na miejsce kierowane są zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
Ogień pojawił się na terenie zielonym przy ul. Zakopiańskiej w nadleśnictwie Jabłonna. To obszar szczególnie wrażliwy w czasie wysokich temperatur i suszy, gdy ściółka leśna może zapalić się bardzo szybko.
Na miejsce udały się trzy zastępy straży, które zlokalizowały źródło ognia i przystąpiły do gaszenia.
Strażacy będą musieli ocenić, czy ogień zagraża większemu obszarowi lasu oraz pobliskim zabudowaniom.
W ostatnich dniach Lasy Państwowe informowały o zagrożeniu pożarowym w lasach, a jednostki codziennie określają stopień ryzyka dla poszczególnych stref prognostycznych.
Mieszkańcy Choszczówki i okolic powinni unikać rejonu prowadzonych działań. Nie należy wchodzić do lasu w pobliżu miejsca pożaru ani utrudniać dojazdu służbom ratunkowym.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.