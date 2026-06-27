Pilne: płonie las w Warszawie. Zastępy straży jadą w pobliże Choszczówki

27 czerwca 2026 21:03 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niepokojące informacje napływają z północnej części Warszawy. Niedaleko Choszczówki, na terenie objętym działaniami Nadleśnictwa Jabłonna, doszło do pożaru lasu. Na miejsce kierowane są zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

Straż Pożarna Fot. Warszawa w Pigułce
Straż Pożarna Fot. Warszawa w Pigułce

Ogień pojawił się na terenie zielonym przy ul. Zakopiańskiej w nadleśnictwie Jabłonna. To obszar szczególnie wrażliwy w czasie wysokich temperatur i suszy, gdy ściółka leśna może zapalić się bardzo szybko.

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Na miejsce udały się trzy zastępy straży, które zlokalizowały źródło ognia i przystąpiły do gaszenia.

Strażacy będą musieli ocenić, czy ogień zagraża większemu obszarowi lasu oraz pobliskim zabudowaniom.

W ostatnich dniach Lasy Państwowe informowały o zagrożeniu pożarowym w lasach, a jednostki codziennie określają stopień ryzyka dla poszczególnych stref prognostycznych.

Mieszkańcy Choszczówki i okolic powinni unikać rejonu prowadzonych działań. Nie należy wchodzić do lasu w pobliżu miejsca pożaru ani utrudniać dojazdu służbom ratunkowym.

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