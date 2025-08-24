Pilne! Poszukiwana 17-letnia matka z 5-miesięcznym dzieckiem. Policja publikuje zdjęcia

24 sierpnia 2025

Policja w Gliwicach prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniej Oliwii Pierzchały oraz jej 5-miesięcznego syna Borysa. Oboje opuścili placówkę pieczy zastępczej w Przyszowicach 19 sierpnia i od tamtej pory ich miejsce pobytu pozostaje nieznane. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionych.

Okoliczności zaginięcia

Według ustaleń służb, nastolatka wraz z dzieckiem przebywała w ośrodku opiekuńczym. 19 sierpnia opuściła placówkę z synem i od tej pory nie skontaktowała się z opiekunami ani rodziną. Ze względu na to, że Oliwia nie ma wystarczającego przygotowania do samodzielnej opieki nad niemowlęciem, podjęto decyzję o rozpoczęciu poszukiwań.

Rysopis poszukiwanej

W chwili zaginięcia Oliwia Pierzchała miała na sobie:

  • czarną bluzę z długim rękawem i kapturem,

  • jasne dżinsy,

  • białe buty sportowe.

Nastolatka ma czarne, rozpuszczone włosy, jest szczupłej budowy ciała. Porusza się z czarnym wózkiem typu gondola i nosiła czarną torebkę.

Apel policji

Policja prosi o pilny kontakt wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Oliwii i jej syna. Informacje można przekazać:

  • pod numerem 47 859 22 55 (Komenda Miejska Policji w Gliwicach),

  • dzwoniąc na numer alarmowy 112,

  • kontaktując się z najbliższą jednostką Policji.

Funkcjonariusze podkreślają, że każdy, nawet drobny szczegół może być istotny w ustaleniu miejsca pobytu matki i dziecka.

