Pilne! Poszukiwana 17-letnia matka z 5-miesięcznym dzieckiem. Policja publikuje zdjęcia
Policja w Gliwicach prowadzi intensywne poszukiwania 17-letniej Oliwii Pierzchały oraz jej 5-miesięcznego syna Borysa. Oboje opuścili placówkę pieczy zastępczej w Przyszowicach 19 sierpnia i od tamtej pory ich miejsce pobytu pozostaje nieznane. Funkcjonariusze apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionych.
Okoliczności zaginięcia
Według ustaleń służb, nastolatka wraz z dzieckiem przebywała w ośrodku opiekuńczym. 19 sierpnia opuściła placówkę z synem i od tej pory nie skontaktowała się z opiekunami ani rodziną. Ze względu na to, że Oliwia nie ma wystarczającego przygotowania do samodzielnej opieki nad niemowlęciem, podjęto decyzję o rozpoczęciu poszukiwań.
Rysopis poszukiwanej
W chwili zaginięcia Oliwia Pierzchała miała na sobie:
-
czarną bluzę z długim rękawem i kapturem,
-
jasne dżinsy,
-
białe buty sportowe.
Nastolatka ma czarne, rozpuszczone włosy, jest szczupłej budowy ciała. Porusza się z czarnym wózkiem typu gondola i nosiła czarną torebkę.
Apel policji
Policja prosi o pilny kontakt wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu Oliwii i jej syna. Informacje można przekazać:
-
pod numerem 47 859 22 55 (Komenda Miejska Policji w Gliwicach),
-
dzwoniąc na numer alarmowy 112,
-
kontaktując się z najbliższą jednostką Policji.
Funkcjonariusze podkreślają, że każdy, nawet drobny szczegół może być istotny w ustaleniu miejsca pobytu matki i dziecka.
