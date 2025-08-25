Pilne! Potężny nocny wybuch gazu w budynku mieszkalnym w Warszawie!

25 sierpnia 2025 07:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Z niedzieli na poniedziałek doszło do groźnego zdarzenia w jednym z bloków mieszkalnych. Około godziny 1:00 w nocy na trzecim piętrze budynku nastąpił wybuch gazu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję i pogotowie ratunkowe. Mundurowi zabezpieczyli teren, pilnując zarówno mieszkań, jak i zaparkowanych w pobliżu samochodów.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wyniku eksplozji poszkodowana została jedna osoba. Mężczyzna z poparzeniami został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy.

– „Tak, jedna osoba z oparzeniami trafiła do szpitala” – potwierdził policjant obecny na miejscu.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną wybuchu. Służby prowadzą czynności wyjaśniające, a eksperci sprawdzają instalację gazową w budynku.

Co to oznacza dla mieszkańców
Do czasu zakończenia prac część lokatorów nie będzie mogła wrócić do swoich mieszkań. Policja i strażacy apelują o ostrożność i przypominają o regularnym sprawdzaniu instalacji gazowych oraz wentylacyjnych.

