Pilne! Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. O 17:00 padną ważne słowa

11 września 2025 10:49 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dziś, 11 września 2025 roku, o godzinie 17:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zostało ono zwołane przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego w związku z dramatycznymi wydarzeniami ostatnich dni i narastającymi napięciami wokół bezpieczeństwa kraju.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wystąpienie Prezydenta RP

Na otwarcie obrad zaplanowane jest przemówienie Prezydenta Karola Nawrockiego. Jak podkreślają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, będzie to ważny sygnał skierowany zarówno do obywateli, jak i do sojuszników Polski. Oczekuje się, że prezydent odniesie się do ostatnich naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, a także do działań podjętych wspólnie z NATO.

Kto weźmie udział w obradach?

W posiedzeniu uczestniczyć będą najważniejsi przedstawiciele państwa: premier Donald Tusk, ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne i obronę narodową, dowódcy Wojska Polskiego oraz przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych zasiadających w Sejmie. To jedno z nielicznych forów, gdzie w obliczu zagrożenia głos zabierają politycy ponad podziałami.

Narastające zagrożenie

Dzisiejsze spotkanie odbywa się w cieniu bezprecedensowego incydentu, podczas którego rosyjskie drony przez wiele godzin naruszały polską przestrzeń powietrzną. To wydarzenie wstrząsnęło opinią publiczną i wywołało reakcję całego NATO. Polska dyplomacja i wojsko są od tamtej nocy w stanie najwyższej gotowości.

Czego możemy się spodziewać?

Eksperci przewidują, że prezydent ogłosi konkretne kroki w zakresie wzmocnienia obrony powietrznej oraz dodatkowych działań prewencyjnych. Możliwe są także zapowiedzi w sprawie współpracy z sojusznikami w ramach NATO i dalszej modernizacji polskiej armii.

To kluczowe wystąpienie

Słowa Karola Nawrockiego będą uważnie śledzone nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To pierwsze wystąpienie głowy państwa po serii dramatycznych wydarzeń związanych z rosyjskimi prowokacjami. Jego treść może mieć znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa Polaków i dalszego kształtowania polityki międzynarodowej.

