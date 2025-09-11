Pilne! Prezydent Karol Nawrocki zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. O 17:00 padną ważne słowa
Dziś, 11 września 2025 roku, o godzinie 17:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zostało ono zwołane przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego w związku z dramatycznymi wydarzeniami ostatnich dni i narastającymi napięciami wokół bezpieczeństwa kraju.
Wystąpienie Prezydenta RP
Na otwarcie obrad zaplanowane jest przemówienie Prezydenta Karola Nawrockiego. Jak podkreślają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, będzie to ważny sygnał skierowany zarówno do obywateli, jak i do sojuszników Polski. Oczekuje się, że prezydent odniesie się do ostatnich naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, a także do działań podjętych wspólnie z NATO.
Kto weźmie udział w obradach?
W posiedzeniu uczestniczyć będą najważniejsi przedstawiciele państwa: premier Donald Tusk, ministrowie odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne i obronę narodową, dowódcy Wojska Polskiego oraz przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych zasiadających w Sejmie. To jedno z nielicznych forów, gdzie w obliczu zagrożenia głos zabierają politycy ponad podziałami.
Narastające zagrożenie
Dzisiejsze spotkanie odbywa się w cieniu bezprecedensowego incydentu, podczas którego rosyjskie drony przez wiele godzin naruszały polską przestrzeń powietrzną. To wydarzenie wstrząsnęło opinią publiczną i wywołało reakcję całego NATO. Polska dyplomacja i wojsko są od tamtej nocy w stanie najwyższej gotowości.
Czego możemy się spodziewać?
Eksperci przewidują, że prezydent ogłosi konkretne kroki w zakresie wzmocnienia obrony powietrznej oraz dodatkowych działań prewencyjnych. Możliwe są także zapowiedzi w sprawie współpracy z sojusznikami w ramach NATO i dalszej modernizacji polskiej armii.
To kluczowe wystąpienie
Słowa Karola Nawrockiego będą uważnie śledzone nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To pierwsze wystąpienie głowy państwa po serii dramatycznych wydarzeń związanych z rosyjskimi prowokacjami. Jego treść może mieć znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa Polaków i dalszego kształtowania polityki międzynarodowej.
