PILNE! Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko zestrzeliło część obiektów
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a część z nich została zestrzelona przez wojsko. Policja ogłosiła alarm dla jednostek w czterech województwach i apeluje do mieszkańców o czujność oraz zgłaszanie niepokojących sygnałów pod numer 112.
Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wojsko otworzyło ogień, policja w gotowości
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę nad ranem o bezprecedensowym incydencie – kilkanaście rosyjskich dronów wtargnęło w polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona.
Wojsko reaguje natychmiast
Na rozkaz dowódcy operacyjnego natychmiast uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy śledziły obiekty radiolokacyjnie, a wobec tych, które stanowiły realne zagrożenie, wydano rozkaz ich neutralizacji. Wojsko prowadzi obecnie poszukiwania miejsc upadku zestrzelonych maszyn.
Policja ogłasza alarm
W związku z incydentem alarm ogłosił także Komendant Główny Policji. Stan podwyższonej gotowości objął jednostki w garnizonach podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim.
„Wszystkie jednostki Policji są w pełnej gotowości wraz z Wojskiem Polskim i innymi służbami. Apelujemy do mieszkańców, by stosowali się do komunikatów i zgłaszali wszystkie niepokojące sygnały pod numer 112” – przekazała Polska Policja w mediach społecznościowych.
Realne zagrożenie
Wojsko podkreśliło, że wtargnięcie rosyjskich dronów było aktem agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Na razie nie podano informacji o ofiarach ani stratach materialnych.
