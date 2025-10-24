Pilne! Wojskowy dron spadł w Inowrocławiu. Rozbił się na samochody, Żandarmeria bada sprawę
W czwartek wieczorem w Inowrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu – wojskowy dron spadł na teren cywilny i uszkodził dwa zaparkowane samochody. Maszyna należała do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy i była testowana w momencie katastrofy. Żandarmeria Wojskowa przejęła sprawę i ustala przyczyny wypadku. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale to już drugi taki incydent z naruszeniem strefy lotów.
Dron runął koło aeroklubu
Bezzałogowy statek powietrzny spadł na granicy miasta Inowrocławia i gminy o tej samej nazwie, w pobliżu lokalnego aeroklubu. Według ustaleń Portalu Kujawskiego był to dron obserwacyjny typu Wizjer, produkowany przez WZL nr 2 w Bydgoszczy. Polskie wojsko zamówiło na wiosnę pierwsze zestawy Wizjera, które są właśnie w trakcie dostarczania do armii.
W wyniku upadku uszkodzeniu uległy dwa samochody zaparkowane w rejonie zdarzenia. Jeden z nich należał do Poczty Polskiej i stał na parkingu przy obiekcie tej firmy. Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należą Wojskowe Zakłady Lotnicze, potwierdziła incydent w komunikacie opublikowanym tuż przed godziną 22.
– Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia – przekazała PGZ.
Usterka techniczna. Operator bez winy
W piątek rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy mjr Dominik Maik wyjaśnił, że przyczyną upadku była usterka techniczna.
– Zawiodło urządzenie. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć w sprawie charakterystyki technicznej. Sytuacja w żaden sposób nie była zawiniona przez operatora drona, nie było to też celowe działanie – powiedział mjr Maik.
Żandarmeria Wojskowa nie realizuje czynności procesowych, bo zdarzenie nie spowodowało zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Służby przez kilka godzin zabezpieczały miejsce upadku i szukały części rozbitego drona. W czwartek wieczorem żandarmi przerwali poszukiwania i wznowili je dopiero w piątek rano.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli mieszkasz w pobliżu obiektów wojskowych lub lotnisk, incydent w Inowrocławiu pokazuje, że nawet przy testach sprzętu mogą zdarzyć się wypadki. Choć władze zapewniają, że to nie było zagrożenie dla bezpieczeństwa, dron spadł na teren cywilny i mógł kogoś zranić lub zabić.
Dla właścicieli uszkodzonych samochodów oznacza to konieczność załatwienia formalności z wojskiem i ubezpieczalniami. Jeśli twój samochód zostałby uszkodzony przez wojskowy sprzęt, musisz zgłosić szkodę do Żandarmerii Wojskowej i ubezpieczyciela. Wojsko powinno pokryć koszty naprawy, ale to może potrwać.
Praktyczne wskazówki – co robić w takiej sytuacji?
Natychmiast zgłoś szkodę. Jeśli wojskowy dron spadnie na twój samochód lub posesję, niezwłocznie powiadom policję i zrób dokumentację fotograficzną. To kluczowe dla ewentualnego odszkodowania.
Nie dotykaj wraku. Wojskowy sprzęt może zawierać elementy niebezpieczne lub objęte tajemnicą. Odejdź na bezpieczną odległość i poczekaj na służby.
Zabezpiecz dowody. Zapisz zeznania świadków, zrób zdjęcia uszkodzeń i zbierz wszelkie dokumenty potwierdzające szkodę. To pomoże w późniejszych rozmowach z wojskiem i ubezpieczalniami.
Sprawdź prawo do odszkodowania. Za szkody wyrządzone przez wojskowy sprzęt odpowiada Skarb Państwa. Możesz wystąpić o odszkodowanie, ale musisz wykazać, że szkoda została rzeczywiście wyrządzona przez dron.
Drugi incydent w krótkim czasie
Poseł PiS Bartosz Kownacki, były wiceszef MON, poinformował na platformie X, że to już drugi incydent naruszenia strefy lotów przez drony z WZL nr 2.
– Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody! To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów. Moja interwencja w WZL i uwagi na liczne katastrofy zostały bagatelizowane przez WZL, a także przez wojewodę! – napisał polityk.
Kownacki zasugerował, że sytuacja w Wojskowych Zakładach Lotniczych jest poważna, a wcześniejsze zgłoszenia problemów były ignorowane.
Władze uspokajają mieszkańców
Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok, wójt gminy Inowrocław Arkadiusz Nowicki i starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska wydali wspólne oświadczenie, w którym zapewnili, że incydent nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa.
– Na granicy miasta Inowrocławia i gminy Inowrocław spadł bezzałogowy dron szkoleniowy. Incydent z udziałem drona nie stanowił i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego – czytamy w komunikacie.
Lokalne władze starały się uspokoić ewentualne obawy społeczności, podkreślając, że wszystko jest pod kontrolą.
Czym jest dron Wizjer?
Wizjer to dron obserwacyjny produkowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy. Waży kilkanaście kilogramów i nie przenosi uzbrojenia – służy wyłącznie do rozpoznania i obserwacji terenu. To nowoczesny sprzęt przeznaczony dla polskiej armii, którego pierwsze sztuki są obecnie dostarczane do jednostek wojskowych.
Skutki społeczne i obawy mieszkańców
Incydent wywołał zaniepokojenie wśród mieszkańców Inowrocławia. W mediach społecznościowych pojawiły się pytania o bezpieczeństwo testów wojskowego sprzętu i obawy, czy podobne sytuacje mogą się powtórzyć.
Pani Anna, mieszkanka Inowrocławia, parkuje samochód na podwórku niedaleko miejsca, gdzie spadł dron. – Bałam się, że to jakiś atak. Dopiero jak zobaczyłam żandarmerię, to się uspokoiłam. Ale co, jeśli następnym razem dron spadnie na czyjś dom albo na dziecko? – pyta z niepokojem.
Eksperci podkreślają, że incydenty z udziałem bezzałogowych statków powietrznych zdarzają się coraz częściej w związku z rosnącym znaczeniem technologii dronowej w siłach zbrojnych. Potrzebne są ścisłe procedury, by uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
Jak zabezpieczyć się na przyszłość?
Jeśli mieszkasz w pobliżu obiektów wojskowych lub stref lotów, warto:
- Śledzić komunikaty lokalnych władz i wojska o planowanych ćwiczeniach
- Mieć aktualne ubezpieczenie autocasco, które może pokryć szkody wyrządzone przez spadające obiekty
- Nie parkować samochodów w miejscach narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo
Ministerstwo Obrony Narodowej powinno także rozważyć lepszą komunikację z mieszkańcami terenów, gdzie odbywają się testy wojskowego sprzętu.
