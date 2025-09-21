Pilne! Znaleziono obiekt przypominający drona. Policja zabezpieczyła teren

21 września 2025 11:40 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W lesie pod Białą Górą w powiecie białobrzeskim odnaleziono dziś rano szczątki obiektu przypominającego drona. Policja zabezpieczyła teren.

Tajemniczy obiekt w lesie pod Białą Górą. Policja i wojsko na miejscu

Dziś rano w lesie w powiecie białobrzeskim doszło do nietypowego odkrycia. Po godzinie 9 jeden z mieszkańców zauważył w zaroślach szczątki obiektu przypominającego drona. Do najbliższych zabudowań w miejscowości Biała Góra jest około sześciu kilometrów.

Policja zabezpieczyła teren

Na miejsce natychmiast wezwano policjantów, którzy potwierdzili obecność tajemniczego urządzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno sam obiekt, jak i teren wokół, by nikt postronny nie miał do niego dostępu. Jak poinformowano, czynności prowadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Trwają ustalenia

Służby nie udzielają na razie szczegółowych informacji. Badane będzie pochodzenie urządzenia, jego konstrukcja i ewentualne ślady, które mogą wskazać, kto nim operował. Nie wyklucza się, że do badań zostaną włączeni specjaliści z zakresu techniki wojskowej.

