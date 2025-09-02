Pilny alert RCB! Nie zbliżaj się, nie otwieraj okien
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla mieszkańców części województwa lubelskiego. W Bełżycach (powiat lubelski) doszło do pożaru sortowni odpadów. Sytuacja jest poważna – na miejsce skierowano służby ratownicze, a do mieszkańców wysłano Alert RCB.
Treść ostrzeżenia
W komunikacie rozesłanym SMS-em mieszkańcy otrzymali następujące zalecenia:
-
nie zbliżać się do miejsca pożaru,
-
nie otwierać okien,
-
śledzić komunikaty służb.
Alert został skierowany do osób przebywających na terenie powiatu lubelskiego, opolskiego oraz Lublina.
Dlaczego sprawa jest groźna?
Pożary sortowni odpadów to jedno z najbardziej niebezpiecznych zdarzeń – podczas spalania uwalniają się toksyczne substancje, które mogą być groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dym z takiego pożaru może rozprzestrzeniać się na duże odległości i powodować zagrożenie również poza miejscem zdarzenia.
Jak działają Alerty RCB?
System Alert RCB to narzędzie ostrzegania ludności przed zagrożeniami, takimi jak gwałtowne burze, wichury, skażenia czy pożary. Komunikaty docierają bezpośrednio na telefony osób znajdujących się na obszarze objętym ryzykiem. Dzięki temu mieszkańcy mogą szybko reagować i chronić siebie oraz swoich bliskich.
Co to oznacza dla Ciebie
-
Jeśli jesteś w pobliżu Bełżyc lub Lublina – zastosuj się do zaleceń: nie zbliżaj się do miejsca pożaru i nie otwieraj okien.
-
Śledź lokalne komunikaty – informacje o jakości powietrza i ewentualnych dodatkowych zaleceniach będą publikowane przez służby.
-
Miej świadomość zagrożeń – pożary odpadów to nie tylko ogień, ale też toksyczne opary. Zachowaj ostrożność, nawet jeśli pożar wydaje się odległy.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.