Pilny apel do mieszkańców Mazowsza! W schronisku zostały zapasy tylko na dwa dni. Liczy się każda puszka karmy
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie alarmuje – w magazynie brakuje niemal wszystkiego, a zapasów starczy na najwyżej dwa dni. Placówka opiekuje się obecnie około 200 psami i kotami, które dziennie zjadają łącznie około 100 kilogramów jedzenia. Najpilniej potrzebna jest mokra karma najwyższej jakości, którą można przywieźć osobiście albo zamówić bezpośrednio pod adres schroniska.
Codziennie 100 kilogramów karmy – i nagle nic
W opublikowannym apelu pracownicy schroniska piszą wprost o kryzysie – zapasy skończyły się szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał, a przy 200 podopiecznych każdy dzień zwłoki oznacza puste miski. Placówka zaznacza przy tym, że psy i koty karmi wyłącznie sprawdzoną, jakościową karmą, wolą więc mniejszą dostawę dobrego jedzenia niż dużą ilość byle czego.
To nie przypadkowa zbiórka
Schronisko w Celestynowie działa nieprzerwanie od dekad – jego historia sięga 1958 roku i podwarszawskiego Pruszkowa, skąd w 1971 roku placówkę przeniesiono do Celestynowa. Rok później nadano jej imię Adolfa Dygasińskiego, polskiego pisarza i miłośnika zwierząt. Dziś funkcjonuje jako jednostka terenowa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce i ma status organizacji pożytku publicznego, a od lat trafiają tam psy i koty porzucone, ranne albo pozostawione po zmarłych właścicielach.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, jak można pomóc jeszcze dziś
Karmę – najlepiej mokrą, dla psów i kotów – można zawieźć osobiście pod adres: ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów, w godzinach 8:00-16:00 w dni powszednie oraz 8:00-15:00 w weekendy. Można też zamówić dostawę na ten sam adres z dowolnego sklepu czy platformy zakupowej, jeśli akurat nie masz jak dojechać osobiście.
Dla tych, którzy wolą pomóc finansowoo, schronisko prowadzi zbiórkę na koncie o numerze 43 1020 1156 0000 7102 0061 5146. W razie pytań warto zadzwonić pod numer 22 789 70 61 albo napisać na adres celestynow@toz.pl – tam też najszybciej dowiesz się, czego akurat brakuje najbardziej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.