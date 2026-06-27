Pilny apel Donalda Tuska do Polaków. Jest bardzo niebezpiecznie. „Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu”
Premier Donald Tusk zwrócił się do mieszkańców z pilnym apelem w związku z falą upałów, która objęła znaczną część kraju. Szef rządu ostrzega, że najbliższy weekend może być wyjątkowo trudny, a wysokie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza najmłodszych i seniorów.
Premier apeluje o rozwagę
Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych krótki, ale jednoznaczny komunikat. Zaapelował do Polaków o zachowanie ostrożności podczas weekendowych upałów.
„Uważajcie proszę, szczególnie na najmłodszych i najstarszych. W ten weekend słońce naprawdę nie żartuje!” – napisał premier.
To kolejny apel władz po ostrzeżeniach wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który prognozuje temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza.
Jeśli nie musisz, zostań w domu
W związku z prognozowanymi upałami eksperci zalecają ograniczenie przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach od około 11:00 do 17:00, kiedy promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze.
Osoby starsze, małe dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby serca i układu krążenia powinny unikać długiego przebywania na zewnątrz. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, najlepiej pozostać w chłodnym pomieszczeniu.
Jak bezpiecznie przetrwać upały?
Podczas wysokich temperatur należy pamiętać o regularnym piciu wody, noszeniu lekkiej i przewiewnej odzieży oraz nakrycia głowy. Nie wolno również zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach, nawet na kilka minut.
Warto także zwracać uwagę na osoby starsze i samotne, które mogą potrzebować pomocy w czasie upałów.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Najbliższe dni mogą należeć do najgorętszych od początku roku. Jeśli planujesz aktywność na świeżym powietrzu, rozważ przełożenie jej na godziny poranne lub wieczorne. W przypadku złego samopoczucia, zawrotów głowy czy objawów przegrzania należy jak najszybciej schronić się w cieniu lub klimatyzowanym miejscu i w razie potrzeby wezwać pomoc.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.