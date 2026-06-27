Pilny apel Donalda Tuska do Polaków. Jest bardzo niebezpiecznie. „Jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu”

27 czerwca 2026 20:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Premier Donald Tusk zwrócił się do mieszkańców z pilnym apelem w związku z falą upałów, która objęła znaczną część kraju. Szef rządu ostrzega, że najbliższy weekend może być wyjątkowo trudny, a wysokie temperatury stanowią realne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza najmłodszych i seniorów.

Fot. Donald Tusk
Fot. Donald Tusk

Premier apeluje o rozwagę

Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych krótki, ale jednoznaczny komunikat. Zaapelował do Polaków o zachowanie ostrożności podczas weekendowych upałów.

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„Uważajcie proszę, szczególnie na najmłodszych i najstarszych. W ten weekend słońce naprawdę nie żartuje!” – napisał premier.

To kolejny apel władz po ostrzeżeniach wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który prognozuje temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza.

Jeśli nie musisz, zostań w domu

W związku z prognozowanymi upałami eksperci zalecają ograniczenie przebywania na słońcu, zwłaszcza w godzinach od około 11:00 do 17:00, kiedy promieniowanie słoneczne jest najsilniejsze.

Osoby starsze, małe dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby serca i układu krążenia powinny unikać długiego przebywania na zewnątrz. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, najlepiej pozostać w chłodnym pomieszczeniu.

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

Podczas wysokich temperatur należy pamiętać o regularnym piciu wody, noszeniu lekkiej i przewiewnej odzieży oraz nakrycia głowy. Nie wolno również zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach, nawet na kilka minut.

Warto także zwracać uwagę na osoby starsze i samotne, które mogą potrzebować pomocy w czasie upałów.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Najbliższe dni mogą należeć do najgorętszych od początku roku. Jeśli planujesz aktywność na świeżym powietrzu, rozważ przełożenie jej na godziny poranne lub wieczorne. W przypadku złego samopoczucia, zawrotów głowy czy objawów przegrzania należy jak najszybciej schronić się w cieniu lub klimatyzowanym miejscu i w razie potrzeby wezwać pomoc.

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