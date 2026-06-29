Pilny komunikat. Alert RCB obejmuje już 12 województw w tym Mazowsze. Nadchodzi niebezpieczeństwo
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało jeden z najszerszych w tym sezonie alertów pogodowych – obejmujący aż 12 województw oraz część województwa mazowieckiego. Ostrzeżenie dotyczy intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru i burz, z możliwymi przerwami w dostawie prądu.
Treść alertu
Komunikat RCB brzmi: „Uwaga! Dziś i jutro (29/30.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.” Alert obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, zachodniopomorskie oraz część województwa mazowieckiego.
Które części Mazowsza są objęte ostrzeżeniem
Na Mazowszu alert dotyczy konkretnie powiatów: gostynińskiego, płockiego, Płocka, grójeckiego, kozienickiego, białobrzeskiego, przysuskiego, radomskiego, Radomia, lipskiego, zwoleńskiego i szydłowieckiego. To obszar skupiony w zachodniej i południowej części województwa, wokół Płocka, Radomia i Grójca. Sama Warszawa oraz powiaty bezpośrednio wokół stolicy – warszawski zachodni, piaseczyński, wołomiński, legionowski, miński, otwocki, pruszkowski, grodziski i nowodworski – nie zostały wymienione w tym konkretnym komunikacie, co widać też na mapie RCB, gdzie północno-wschodnia część kraju, w tym znaczna część Mazowsza, pozostaje poza zasięgiem dzisiejszego alertu.
Skala ostrzeżenia mówi sama za siebie
To, że alert objął jednocześnie 12 całych województw i fragment kolejnego, pokazuje, jak rozległy jest obecny front burzowy przechodzący przez Polskę. W praktyce niemal cała zachodnia, południowa i centralna część kraju znajduje się w zasięgu ostrzeżenia, podczas gdy pas północno-wschodni, obejmujący większość Mazowsza z Warszawą, Podlasie i Warmię z Mazurami, na razie pozostaje poza nim.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, czy Twoja okolica jest objęta alertem
- Jeśli mieszkasz w rejonie Radomia, Płocka czy Grójca, przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu – naładuj telefon i powerbank z wyprzedzeniem.
- Unikaj otwartych przestrzeni, terenów bez osłony i miejsc w pobliżu linii energetycznych, zgodnie z zaleceniem RCB – dotyczy to zwłaszcza wymienionych powiatów południowego i zachodniego Mazowsza.
- Jeśli mieszkasz w Warszawie lub w powiatach bezpośrednio wokół niej, ten konkretny alert formalnie Cię nie obejmuje, ale front burzowy może się jeszcze przesunąć – sprawdzaj aktualne ostrzeżenia IMGW na bieżąco.
- Zabezpiecz przedmioty na balkonie i tarasie przed silnym wiatrem, niezależnie od tego, czy formalnie jesteś w zasięgu alertu, czy w sąsiednim, nieobjętym nim regionie.
- Nie chroń się pod pojedynczymi drzewami podczas burzy i trzymaj się z daleka od prowizorycznych konstrukcji czy rusztowań, które silny wiatr może przewrócić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.