Pilny komunikat dla mieszkańców. Gmina od dziś wprowadza surowy całkowity zakaz
Mieszkańcy gminy Radzymin muszą przygotować się na czasowe ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowej. W związku z ponadnormatywnym zużyciem wody, spadkami ciśnienia oraz utrzymującą się suszą władze gminy wprowadziły zakazy, które będą obowiązywać od 25 do 30 czerwca 2026 roku. Samorząd zapowiada również kontrole zużycia wody oraz możliwe konsekwencje dla osób łamiących przepisy.
Obowiązuje całkowity zakaz
Zgodnie z komunikatem Gminy Radzymin mieszkańcy nie mogą wykorzystywać wody z gminnej sieci wodociągowej do:
• podlewania ogrodów i trawników,
• podlewania upraw rolnych,
• napełniania basenów.
Jak podkreślają władze gminy, ograniczenia mają zapewnić ciągłość dostaw wody dla wszystkich mieszkańców w okresie zwiększonego zapotrzebowania i utrzymującej się suszy.
Będą kontrole i konsekwencje
Urząd poinformował, że pobór wody będzie monitorowany dzięki systemowi zdalnego odczytu liczników. Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących ograniczeń, muszą liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z zarządzenia burmistrza.
Mieszkańcy otrzymają również indywidualne powiadomienia SMS dotyczące wprowadzonych ograniczeń.
Uruchomiono beczkowozy i wydawanie wody
Od 25 czerwca w godzinach 16:00-23:00 mieszkańcy będą mogli korzystać z beczkowozów ustawionych w dwóch lokalizacjach:
• osiedle Victoria, ul. Słowackiego,
• osiedle Reymonta, ul. Szymborskiej.
Dodatkowo od godziny 16:00 przy OSP Nadma przygotowano 500 litrów wody paczkowanej dla mieszkańców.
Dlaczego wprowadzono ograniczenia?
Jak wyjaśnia gmina, powodem decyzji jest jednoczesne występowanie kilku problemów: bardzo wysokiego zużycia wody, spadków ciśnienia w sieci wodociągowej oraz konieczności zabezpieczenia odpowiednich zapasów dla mieszkańców w czasie suszy.
Samorząd apeluje o odpowiedzialne korzystanie z wody i przestrzeganie obowiązujących zasad do czasu ustabilizowania sytuacji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Radzymin, do 30 czerwca nie możesz używać wody z sieci do podlewania ogrodu, trawnika, upraw ani napełniania basenu. Warto ograniczyć zużycie wody do niezbędnych potrzeb i śledzić kolejne komunikaty gminy. W razie problemów z dostępem do wody można skorzystać z beczkowozów lub punktu wydawania wody przy OSP Nadma.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.