Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało kolejny alert pogodowy – tym razem nie dla całego kraju, a dla wybranych powiatów w czterech województwach. Wśród nich jest dziewięć powiatów na Mazowszu, choć – co warto od razu sprostować – sama Warszawa i jej najbliższe okolice w tym komunikacie się nie znalazły.
Treść alertu
Komunikat RCB brzmi: „Uwaga! W nocy i jutro (29.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.” Ostrzeżenie obejmuje powiaty w czterech województwach: kujawsko-pomorskim (lipnowski, rypiński, Włocławek, włocławski), mazowieckim, podlaskim (grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński) oraz warmińsko-mazurskim (ełcki, giżycki, mrągowski, olecki, piski).
Które części Mazowsza są objęte ostrzeżeniem
Na Mazowszu alert dotyczy konkretnie powiatów: ciechanowskiego, gostynińskiego, makowskiego, mławskiego, ostrołęckiego, Ostrołęki, Płocka, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego i żuromińskiego. To obszar skupiony w północnej i północno-zachodniej części województwa, wokół Płocka, Ciechanowa, Mławy i Ostrołęki – czyli pas graniczący z województwami kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Sama Warszawa, powiaty bezpośrednio wokół stolicy (warszawski zachodni, piaseczyński, wołomiński, legionowski, miński, otwocki, grodziski, pruszkowski, nowodworski) oraz większość centralnego i południowego Mazowsza nie zostały objęte tym konkretnym alertem.
Dlaczego to jednak ma znaczenie dla całego regionu
Choć formalny alert nie obejmuje stolicy, fronty burzowe w Polsce zwykle przemieszczają się z zachodu lub północy na wschód i południe, więc warto traktować ostrzeżenie dla północnego Mazowsza jako sygnał, że podobne warunki mogą w najbliższych godzinach dotrzeć też dalej na południe, w tym do aglomeracji warszawskiej – nawet jeśli formalnie objęty alertem teren się nie zmieni. RCB i IMGW aktualizują takie komunikaty na bieżąco, w miarę rozwoju sytuacji pogodowej.
Co to oznacza dla Ciebie? Zabezpiecz się na wypadek przerwy w prądzie
- Jeśli mieszkasz w jednym z wymienionych powiatów północnego Mazowsza, unikaj w nocy i w poniedziałek otwartych przestrzeni, terenów bez osłony i miejsc w pobliżu linii energetycznych.
- Naładuj telefon i powerbank z wyprzedzeniem – alert wprost wskazuje na możliwe przerwy w dostawie prądu.
- Zabezpiecz przedmioty na balkonie i tarasie przed silnym wiatrem, zanim front burzowy dotrze do Twojej okolicy.
- Nawet jeśli mieszkasz w Warszawie lub w powiatach wokół niej, gdzie formalnie alertu nie ogłoszono, sprawdzaj na bieżąco aktualne ostrzeżenia IMGW – sytuacja może się zmieniać w ciągu kilku godzin.
- Unikaj chronienia się pod pojedynczymi drzewami podczas burzy i trzymaj się z daleka od prowizorycznych konstrukcji, reklam czy rusztowań, które silny wiatr może przewrócić.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.