Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Awaria wodociągowa sparaliżowała ruch autobusów, są objazdy

25 czerwca 2026 13:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na utrudnienia w komunikacji miejskiej. Z powodu awaryjnych prac wodociągowych w rejonie skrzyżowania ul. Dwernickiego i ul. Siennickiej zmieniono trasy autobusów linii 173 i 202. Kierowcy oraz pasażerowie powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu.

Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Awaria wodociągowa wymusiła zmiany tras

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że z powodu awaryjnych prac wodociągowych autobusy linii 173 i 202 zostały skierowane na trasy objazdowe.

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Zmiany obowiązują na odcinku prowadzącym w kierunku Starej Miłosny (Granicznej) oraz PKP Gocławek.

Autobusy pojadą objazdem

Na czas usuwania awarii autobusy kursują trasą objazdową prowadzącą ulicami:

Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna/Szaserów, a następnie wracają na swoje stałe trasy.

Tych przystanków autobusy nie obsłużą

W czasie obowiązywania objazdów autobusy nie zatrzymują się na przystankach:

• Terespolska 04
• Podskarbińska 04
• RKS Orzeł 02
• Mycielskiego 02

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Pasażerowie planujący podróż w tej części Pragi-Południe powinni uwzględnić konieczność dojścia do najbliższych czynnych przystanków.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Na razie nie podano godziny zakończenia prac. Objazdy będą obowiązywać do czasu usunięcia awarii wodociągowej i przywrócenia normalnej organizacji ruchu.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli korzystasz z autobusów 173 lub 202, sprawdź trasę przed wyjściem z domu. Utrudnienia mogą wydłużyć czas podróży, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu. Warto zaplanować wyjazd kilka minut wcześniej i zwrócić uwagę na wyłączone z obsługi przystanki. ZTM będzie informował o przywróceniu normalnego kursowania po zakończeniu prac wodociągowych.

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