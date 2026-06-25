Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Awaria wodociągowa sparaliżowała ruch autobusów, są objazdy
Mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na utrudnienia w komunikacji miejskiej. Z powodu awaryjnych prac wodociągowych w rejonie skrzyżowania ul. Dwernickiego i ul. Siennickiej zmieniono trasy autobusów linii 173 i 202. Kierowcy oraz pasażerowie powinni liczyć się z wydłużonym czasem przejazdu.
Awaria wodociągowa wymusiła zmiany tras
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że z powodu awaryjnych prac wodociągowych autobusy linii 173 i 202 zostały skierowane na trasy objazdowe.
Zmiany obowiązują na odcinku prowadzącym w kierunku Starej Miłosny (Granicznej) oraz PKP Gocławek.
Autobusy pojadą objazdem
Na czas usuwania awarii autobusy kursują trasą objazdową prowadzącą ulicami:
Stanisławowska – Terespolska – Mińska – Chrzanowskiego – Wiatraczna/Szaserów, a następnie wracają na swoje stałe trasy.
Tych przystanków autobusy nie obsłużą
W czasie obowiązywania objazdów autobusy nie zatrzymują się na przystankach:
• Terespolska 04
• Podskarbińska 04
• RKS Orzeł 02
• Mycielskiego 02
Pasażerowie planujący podróż w tej części Pragi-Południe powinni uwzględnić konieczność dojścia do najbliższych czynnych przystanków.
Jak długo potrwają utrudnienia?
Na razie nie podano godziny zakończenia prac. Objazdy będą obowiązywać do czasu usunięcia awarii wodociągowej i przywrócenia normalnej organizacji ruchu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli korzystasz z autobusów 173 lub 202, sprawdź trasę przed wyjściem z domu. Utrudnienia mogą wydłużyć czas podróży, szczególnie w godzinach popołudniowego szczytu. Warto zaplanować wyjazd kilka minut wcześniej i zwrócić uwagę na wyłączone z obsługi przystanki. ZTM będzie informował o przywróceniu normalnego kursowania po zakończeniu prac wodociągowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.