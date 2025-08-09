PILNY komunikat dla mieszkańców Warszawy! Dotyczy 9–10 sierpnia
Już w ten weekend stolica przygotuje się do wielkiego Święta Wojska Polskiego. W związku z próbą generalną defilady na Wisłostradzie mieszkańcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym i zmianami w kursowaniu komunikacji miejskiej.
Zamknięcia mostów i zmiany w ruchu
Próba lotnicza odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia, w godzinach 11:30–13:30. W tym czasie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na moście Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz na moście pieszo-rowerowym. Jeżeli pogoda pokrzyżuje plany i niebo będzie zachmurzone, przelot zostanie przełożony na niedzielę.
Podczas prób samolotów autobusy linii 100, 160, 190, 409, 500 i Z-5 będą jeździły zmienionymi trasami. Linie 160 i 190 zakończą kursy po stronie praskiej na skrzyżowaniu al. Solidarności i Targowej, a po stronie śródmiejskiej na pl. Bankowym. Linie 409, 500 i Z-5 dojadą do ronda S. Starzyńskiego na Pradze i do Dworca Gdańskiego w Śródmieściu.
Jeżeli dojdzie do zamknięcia torowiska na moście Śląsko-Dąbrowskim, tramwaje linii 4 będą kursowały z Wyścigów na Wolę (z Mokotowa do Rogalińska 03, a z Woli do Zajezdni Mokotów), a po stronie praskiej do Dworca Wschodniego/Kijowskiej. Linie 13, 26 i T na Pradze dojadą do pętli Ratuszowa-ZOO, a na lewym brzegu Wisły do stacji Metro Marymont. Linie 20 i 23 po stronie praskiej będą kończyć trasy na Dworcu Wschodnim/Kijowskiej, a na drugim brzegu Wisły – na Marymoncie.
Próba naziemna i nocne zamknięcia
W sobotę, 9 sierpnia, od godziny 16:00 rozpocznie się próba naziemna. Wisłostrada zostanie zamknięta w obu kierunkach – w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem – od ul. Muzealnej do Mostu Łazienkowskiego. Ruch zostanie przywrócony w niedzielę, 10 sierpnia, około godziny 11:00.
Autobusy linii 100, 106, 107, 108, 111, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, N14, N16, N33, N64 i N83 pojadą objazdami.
W niedzielę, 10 sierpnia, w godzinach 3:00–8:00 zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego będzie Most Gdański. Autobusy będą przejeżdżały przez most bez zatrzymywania się na przystankach MOST GDAŃSKI 53 i 54 oraz WYBRZEŻE HELSKIE 01 i 02.
Co to oznacza dla mieszkańców
Organizatorzy proszą, aby w czasie prób unikać rejonu Wisłostrady, mostów Gdańskiego i Śląsko-Dąbrowskiego oraz dostosować plany podróży do wprowadzonych zmian. Warto śledzić komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, aby uniknąć opóźnień i utrudnień.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.