Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Przygotujcie powerbanki i latarki. W tych miejscach zabraknie prądu

28 czerwca 2026 22:54 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Warszawy i okolic powinni przygotować się na planowane wyłączenia energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział prace techniczne, które spowodują kilkugodzinne przerwy w dostawie prądu. Warto wcześniej naładować telefony, powerbanki i inne niezbędne urządzenia.

Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Najbliższe wyłączenia obejmą następujące lokalizacje:

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28 czerwca (7:30–18:30)

Prądu nie będzie przy ulicach:

  • Kazimierza Króla 21–39
  • Borkowska 20, 24, 28–37A, 39
  • Klimatyczna 20, 22, 24–24B, 26–26A, 28–28, 31–35, 37, 39, 41, 43
  • Patriotów 184, 239–239A, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 257, 259
  • Pomologiczna 21, 27
  • Wielostronna 26, 28, 31, 34–35, 37, 39–43, 47
  • Żelechowska 8A, 10, 12, 14, 16–16A

29 czerwca (8:00–15:00)

  • ul. Fortel 27C

30 czerwca (8:00–15:00)

  • ul. Wiązana 54A

1 lipca (8:00–16:00)

  • ul. Koralowa 1

3 lipca (8:00–16:00)

  • ul. Nowowiejska 12

4 lipca (7:30–18:30)

Wyłączenia obejmą:

  • Bystrzycka 46, 48, 50, 54–54, 56, 58, 60–60A
  • Trocinowa
  • Bambusowa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24
  • Filmowa 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97
  • Kędzierzyńska 5, 7–8, 10
  • Kłodzka 36F
  • Margerytki 20
  • Mieczysława Frenkla 4, 9, 11–13F, 15, 17–31
  • Patriotów 26A, 28–28D, 30–30D, 38B, 40B
  • Walcownicza 2, 7
  • Zabawna 1, 3, 8

Mieszkańcy tych adresów powinni wcześniej zabezpieczyć najpotrzebniejsze urządzenia. Dobrym pomysłem jest naładowanie telefonów, laptopów i powerbanków oraz przygotowanie latarek na czas planowanych prac. Jeśli korzystacie z urządzeń medycznych wymagających zasilania, warto odpowiednio wcześniej zaplanować alternatywne rozwiązanie.

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