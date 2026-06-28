Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Przygotujcie powerbanki i latarki. W tych miejscach zabraknie prądu
Mieszkańcy części Warszawy i okolic powinni przygotować się na planowane wyłączenia energii elektrycznej. Operator sieci zapowiedział prace techniczne, które spowodują kilkugodzinne przerwy w dostawie prądu. Warto wcześniej naładować telefony, powerbanki i inne niezbędne urządzenia.
Najbliższe wyłączenia obejmą następujące lokalizacje:
28 czerwca (7:30–18:30)
Prądu nie będzie przy ulicach:
- Kazimierza Króla 21–39
- Borkowska 20, 24, 28–37A, 39
- Klimatyczna 20, 22, 24–24B, 26–26A, 28–28, 31–35, 37, 39, 41, 43
- Patriotów 184, 239–239A, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 257, 259
- Pomologiczna 21, 27
- Wielostronna 26, 28, 31, 34–35, 37, 39–43, 47
- Żelechowska 8A, 10, 12, 14, 16–16A
29 czerwca (8:00–15:00)
- ul. Fortel 27C
30 czerwca (8:00–15:00)
- ul. Wiązana 54A
1 lipca (8:00–16:00)
- ul. Koralowa 1
3 lipca (8:00–16:00)
- ul. Nowowiejska 12
4 lipca (7:30–18:30)
Wyłączenia obejmą:
- Bystrzycka 46, 48, 50, 54–54, 56, 58, 60–60A
- Trocinowa
- Bambusowa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24
- Filmowa 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97
- Kędzierzyńska 5, 7–8, 10
- Kłodzka 36F
- Margerytki 20
- Mieczysława Frenkla 4, 9, 11–13F, 15, 17–31
- Patriotów 26A, 28–28D, 30–30D, 38B, 40B
- Walcownicza 2, 7
- Zabawna 1, 3, 8
Mieszkańcy tych adresów powinni wcześniej zabezpieczyć najpotrzebniejsze urządzenia. Dobrym pomysłem jest naładowanie telefonów, laptopów i powerbanków oraz przygotowanie latarek na czas planowanych prac. Jeśli korzystacie z urządzeń medycznych wymagających zasilania, warto odpowiednio wcześniej zaplanować alternatywne rozwiązanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.