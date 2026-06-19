Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Utrudnienia na 6 liniach dojazdowych

19 czerwca 2026 15:08 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na utrudnienia w podróżach komunikacją publiczną. Warszawski Transport Publiczny opublikował serię komunikatów dotyczących problemów technicznych, które wpłynęły na kursowanie aż sześciu linii lokalnych obsługujących połączenia między stolicą a miejscowościami podwarszawskimi.

Komunikat o wyłączeniach prądu w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Komunikat o wyłączeniach prądu w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Problemy dotyczą linii L18, L-1, L17, L13, L19 oraz L-3. We wszystkich przypadkach przewoźnik informuje o zmniejszonej częstotliwości kursowania i odwołanych połączeniach.

Które linie mają problemy?

Najnowsze komunikaty wskazują na utrudnienia w kursowaniu:

  • L18
  • L-1
  • L17
  • L13
  • L19
  • L-3

Powodem są problemy techniczne, które zmusiły operatora do ograniczenia liczby realizowanych kursów.

Odwołane kursy na poszczególnych liniach

Linia L18

Nie odbędą się kursy:

  • Urząd Miasta 03 – godz. 16:47 i 18:47
  • Urząd Gminy 03 – godz. 17:40

Linia L-1

Odwołano połączenia:

  • Pl. Szwedzki 01 – godz. 15:18, 17:43 i 20:38
  • PKP Piaseczno 07 – godz. 16:24, 19:29 i 22:29

Linia L17

Nie wyjadą autobusy:

  • Urząd Gminy 03 – godz. 17:20
  • Urząd Miasta 03 – godz. 18:31

Linia L13

Wypadną kursy:

  • Urząd Miasta 03 – godz. 14:04
  • PKP Zalesie Górne 01 – godz. 14:37

Linia L19

Przewoźnik odwołał:

  • Urząd Gminy 03 – godz. 12:22 i 15:55
  • Urząd Miasta 03 – godz. 15:22

Linia L-3

Nie będą realizowane kursy:

  • PKP Piaseczno 07 – godz. 12:25, 14:10 i 16:32
  • Jastrzębiec 01 – godz. 13:18, 15:12 i 17:22

Utrudnienia mogą dotknąć tysiące pasażerów

Problemy dotyczą przede wszystkim osób dojeżdżających do Warszawy z Piaseczna, Zalesia Górnego, Jastrzębca oraz innych miejscowości obsługiwanych przez linie lokalne. W godzinach popołudniowego szczytu brak kilku kursów może oznaczać dłuższe oczekiwanie na przystankach i większe zatłoczenie autobusów.

Warszawski Transport Publiczny przeprasza pasażerów za utrudnienia i apeluje o śledzenie bieżących komunikatów.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli korzystasz dziś z linii L18, L-1, L17, L13, L19 lub L-3, sprawdź dokładnie godziny odjazdów przed wyjściem z domu. Warto zaplanować podróż z zapasem czasu lub rozważyć alternatywne połączenia. Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby dojeżdżające do pracy, szkół oraz na stacje kolejowe w Piasecznie i Zalesiu Górnym, ponieważ właśnie tam odwołano część kursów. W przypadku dalszych problemów przewoźnik może publikować kolejne aktualizacje w ciągu dnia.

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