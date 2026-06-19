Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Utrudnienia na 6 liniach dojazdowych
Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na utrudnienia w podróżach komunikacją publiczną. Warszawski Transport Publiczny opublikował serię komunikatów dotyczących problemów technicznych, które wpłynęły na kursowanie aż sześciu linii lokalnych obsługujących połączenia między stolicą a miejscowościami podwarszawskimi.
Problemy dotyczą linii L18, L-1, L17, L13, L19 oraz L-3. We wszystkich przypadkach przewoźnik informuje o zmniejszonej częstotliwości kursowania i odwołanych połączeniach.
Które linie mają problemy?
Najnowsze komunikaty wskazują na utrudnienia w kursowaniu:
- L18
- L-1
- L17
- L13
- L19
- L-3
Powodem są problemy techniczne, które zmusiły operatora do ograniczenia liczby realizowanych kursów.
Odwołane kursy na poszczególnych liniach
Linia L18
Nie odbędą się kursy:
- Urząd Miasta 03 – godz. 16:47 i 18:47
- Urząd Gminy 03 – godz. 17:40
Linia L-1
Odwołano połączenia:
- Pl. Szwedzki 01 – godz. 15:18, 17:43 i 20:38
- PKP Piaseczno 07 – godz. 16:24, 19:29 i 22:29
Linia L17
Nie wyjadą autobusy:
- Urząd Gminy 03 – godz. 17:20
- Urząd Miasta 03 – godz. 18:31
Linia L13
Wypadną kursy:
- Urząd Miasta 03 – godz. 14:04
- PKP Zalesie Górne 01 – godz. 14:37
Linia L19
Przewoźnik odwołał:
- Urząd Gminy 03 – godz. 12:22 i 15:55
- Urząd Miasta 03 – godz. 15:22
Linia L-3
Nie będą realizowane kursy:
- PKP Piaseczno 07 – godz. 12:25, 14:10 i 16:32
- Jastrzębiec 01 – godz. 13:18, 15:12 i 17:22
Utrudnienia mogą dotknąć tysiące pasażerów
Problemy dotyczą przede wszystkim osób dojeżdżających do Warszawy z Piaseczna, Zalesia Górnego, Jastrzębca oraz innych miejscowości obsługiwanych przez linie lokalne. W godzinach popołudniowego szczytu brak kilku kursów może oznaczać dłuższe oczekiwanie na przystankach i większe zatłoczenie autobusów.
Warszawski Transport Publiczny przeprasza pasażerów za utrudnienia i apeluje o śledzenie bieżących komunikatów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli korzystasz dziś z linii L18, L-1, L17, L13, L19 lub L-3, sprawdź dokładnie godziny odjazdów przed wyjściem z domu. Warto zaplanować podróż z zapasem czasu lub rozważyć alternatywne połączenia. Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby dojeżdżające do pracy, szkół oraz na stacje kolejowe w Piasecznie i Zalesiu Górnym, ponieważ właśnie tam odwołano część kursów. W przypadku dalszych problemów przewoźnik może publikować kolejne aktualizacje w ciągu dnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.