Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Miasto wydaje ostrzeżenie
Miasto Stołeczne Warszawa wydało w środę pilny komunikat do mieszkańców stolicy. Dziś i jutro obowiązuje szczególna ostrożność – prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze.
Ratusz apeluje o zachowanie ostrożności i podaje konkretne zalecenia. Przede wszystkim: unikajcie parków, otwartych przestrzeni i przebywania pod drzewami. W czasie burzy najlepiej zostać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w budynku. Konieczne jest też zabezpieczenie rzeczy na balkoniach i tarasach – silny wiatr może zepchnąć donice, suszarki czy meble na ulicę lub na niższe piętra.
W sytuacji zagrożenia ratusz przypomina o numerze alarmowym 112.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.