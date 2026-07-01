Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Miasto wydaje ostrzeżenie

1 lipca 2026 17:03 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Miasto Stołeczne Warszawa wydało w środę pilny komunikat do mieszkańców stolicy. Dziś i jutro obowiązuje szczególna ostrożność – prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze.

Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Fot. Warszawa w Pigułce
Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Fot. Warszawa w Pigułce

Ratusz apeluje o zachowanie ostrożności i podaje konkretne zalecenia. Przede wszystkim: unikajcie parków, otwartych przestrzeni i przebywania pod drzewami. W czasie burzy najlepiej zostać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w budynku. Konieczne jest też zabezpieczenie rzeczy na balkoniach i tarasach – silny wiatr może zepchnąć donice, suszarki czy meble na ulicę lub na niższe piętra.

W sytuacji zagrożenia ratusz przypomina o numerze alarmowym 112.

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