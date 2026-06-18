Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od piątku wyłączą prąd na sześciu ulicach. Naładuj powerbank już dziś wieczorem

18 czerwca 2026 13:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dystrybutor energii elektrycznej zaplanował serię wyłączeń prądu w Warszawie – pierwsze już w piątek, 19 czerwca 2026 roku. Bez prądu pozostaną adresy przy ul. Rosy, ul. Zgoda, ul. Brodnickiej, ul. Dymkowskiej, ul. Witolińskiej i ul. Grzybowskiej. Przerwy potrwają od czterech do dziewięciu godzin. Czy Twój adres znalazł się na liście?

Krajobraz komunikat na czerwonym tle
Krajobraz komunikat na czerwonym tle Fot. Warszawa w Pigułce/Grafika generowana automatycznie (Gemini)

Piątek 19 czerwca – dwie ulice bez prądu jednocześnie

Pierwsze wyłączenia startują w piątek i obejmują dwa adresy w Warszawie.

Ul. Rosy 7A–7B, 9–9L – przerwa od godziny 8:00 do 12:00, łącznie cztery godziny. Przyczyną jest redukcja zadrzewienia w linii nN – prace polegające na przycinaniu drzew zagrażających napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Ul. Zgoda 13 – przerwa od godziny 7:00 do 16:00, łącznie dziewięć godzin. Przyczyną jest modernizacja sieci nN i SN, czyli jednoczesna modernizacja linii niskiego i średniego napięcia. To najdłuższa z zaplanowanych przerw w całym tygodniu.

Niedziela 22 czerwca – ul. Grzybowska w centrum

Ul. Grzybowska 47 – przerwa od godziny 7:00 do 16:00, łącznie dziewięć godzin. Przyczyną jest modernizacja sieci nN i SN. Ul. Grzybowska 47 to adres w ścisłym centrum Warszawy, w okolicach ronda ONZ – wyłączenie może dotyczyć zarówno mieszkańców, jak i biur oraz firm zlokalizowanych w tym rejonie.

Wtorek 23 czerwca – ul. Brodnicka

Ul. Brodnicka 4–4A – przerwa od godziny 8:00 do 14:00, łącznie sześć godzin. Przyczyną jest rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV – prace przy podziemnej infrastrukturze elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Środa 25 czerwca – dwa adresy tego samego dnia

Ul. Dymkowska 9, 13–14, 16 – przerwa od godziny 8:00 do 14:00, łącznie sześć godzin. Przyczyną jest rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.

Ul. Witolińska 2, 5 – przerwa od godziny 8:00 do 18:00, łącznie dziesięć godzin. Przyczyną jest modernizacja stacji trafo – wymiana lub modernizacja stacji transformatorowej zasilającej ten rejon. To najdłuższe wyłączenie w całym zestawieniu.

Ważna zasada: wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia

Dystrybutor wyraźnie zaznaczył przy każdej z pozycji, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia – na przykład gdy prace zostaną ukończone wcześniej lub gdy zmieni się harmonogram ekip. Warto jednak planować każdy z tych dni z założeniem, że przerwa faktycznie nastąpi.

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