Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Od piątku wyłączą prąd na sześciu ulicach. Naładuj powerbank już dziś wieczorem
Dystrybutor energii elektrycznej zaplanował serię wyłączeń prądu w Warszawie – pierwsze już w piątek, 19 czerwca 2026 roku. Bez prądu pozostaną adresy przy ul. Rosy, ul. Zgoda, ul. Brodnickiej, ul. Dymkowskiej, ul. Witolińskiej i ul. Grzybowskiej. Przerwy potrwają od czterech do dziewięciu godzin. Czy Twój adres znalazł się na liście?
Piątek 19 czerwca – dwie ulice bez prądu jednocześnie
Pierwsze wyłączenia startują w piątek i obejmują dwa adresy w Warszawie.
Ul. Rosy 7A–7B, 9–9L – przerwa od godziny 8:00 do 12:00, łącznie cztery godziny. Przyczyną jest redukcja zadrzewienia w linii nN – prace polegające na przycinaniu drzew zagrażających napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.
Ul. Zgoda 13 – przerwa od godziny 7:00 do 16:00, łącznie dziewięć godzin. Przyczyną jest modernizacja sieci nN i SN, czyli jednoczesna modernizacja linii niskiego i średniego napięcia. To najdłuższa z zaplanowanych przerw w całym tygodniu.
Niedziela 22 czerwca – ul. Grzybowska w centrum
Ul. Grzybowska 47 – przerwa od godziny 7:00 do 16:00, łącznie dziewięć godzin. Przyczyną jest modernizacja sieci nN i SN. Ul. Grzybowska 47 to adres w ścisłym centrum Warszawy, w okolicach ronda ONZ – wyłączenie może dotyczyć zarówno mieszkańców, jak i biur oraz firm zlokalizowanych w tym rejonie.
Wtorek 23 czerwca – ul. Brodnicka
Ul. Brodnicka 4–4A – przerwa od godziny 8:00 do 14:00, łącznie sześć godzin. Przyczyną jest rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV – prace przy podziemnej infrastrukturze elektroenergetycznej niskiego napięcia.
Środa 25 czerwca – dwa adresy tego samego dnia
Ul. Dymkowska 9, 13–14, 16 – przerwa od godziny 8:00 do 14:00, łącznie sześć godzin. Przyczyną jest rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV.
Ul. Witolińska 2, 5 – przerwa od godziny 8:00 do 18:00, łącznie dziesięć godzin. Przyczyną jest modernizacja stacji trafo – wymiana lub modernizacja stacji transformatorowej zasilającej ten rejon. To najdłuższe wyłączenie w całym zestawieniu.
Ważna zasada: wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia
Dystrybutor wyraźnie zaznaczył przy każdej z pozycji, że planowane wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia – na przykład gdy prace zostaną ukończone wcześniej lub gdy zmieni się harmonogram ekip. Warto jednak planować każdy z tych dni z założeniem, że przerwa faktycznie nastąpi.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.