Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Te instytucje będą zamknięte z powodu upałów
Nadchodzący weekend, 27 i 28 czerwca, część stołecznych instytucji kultury spędzi z zamkniętymi drzwiami. Decyzję podjęto z wyprzedzeniem, w odpowiedzi na prognozy wskazujące temperatury bliskie 40 stopni.
Które placówki nie przyjmą zwiedzających
Muzeum Narodowe ogłosiło w mediach społecznościowych, że w sobotę i niedzielę nieczynne będą trzy jego oddziały: Gmach Główny przy Alejach Jerozolimskich, Muzeum Plakatu na terenie wilanowskiego pałacu oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni na Mokotowie. Decyzję uzasadniono troską o bezpieczeństwo i komfort odwiedzających oraz personelu – zabytkowe wnętrza tych budynków nie zawsze mają wydajną klimatyzację, co przy ekstremalnym upale mogłoby stanowić realne zagrożenie. Otwarte w tym czasie pozostanie natomiast Muzeum w Nieborowie i Arkadii, położone poza samą Warszawą.
Co z biletami na wystawy
Osoby, które wcześniej kupiły wejściówki na sobotę lub niedzielę, niczego nie stracą. Muzeum poinformowało, że można wystąpić o zwrot pienieidzy albo wykorzystać bilet w innym, dowolnym terminie otwarcia placówki. Zwrot obejmuje też wpłaty za zaplanowane na ten weekend wydarzenia edukacyjne, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać po prostu przełożone na inny dzień. Aby uzyskać zwrot, trzeba napisać na adres Biura Obsługi Klienta: bok@mnw.art.pl.
Pianokrąg odbędzie się zgodnie z planem
Zmiana nie dotyczy wydarzeń odbywających się na świeżym powietrzu. Organizatorzy potwierdzili, że cykl plenerowych koncertów Pianokrąg w Parku Rzeźby przy Królikarni odbędzie się bez żadnych zmian w harmonogramie. Osoby planujące udział w tych koncertach powinny jednak zadbać o odpowiednie nawodnienie i ochronę przed słońcem – wydane na ten weekend alerty pogodowe IMGW wskazują na ekstremalne warunki termiczne w stolicy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.