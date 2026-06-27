Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. W tym wypadku nie musisz kupować biletu
Koleje Mazowieckie ogłosiły w piątek wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej – do odwołania. Powodem są awarie infrastruktury oraz duże opóźnienia i odwołania pociągów KM i SKM, a całość rozgrywa się w trakcie fali ekstremalnych upałów, które w Warszawie i na Mazowszu sięgają w tych dniach blisko 40 stopni.
Co dokładnie ogłoszono
W komunikacie opublikowanym 26 czerwca Koleje Mazowieckie informują: w związku z awariami infrastruktury i dużymi opóźnieniami oraz odwołaniami pociągów KM i SKM, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1 i 2 strefie biletowej, do odwołania. Spółka przeprosiła pasażerów za utrudnienia. W praktyce oznacza to, że osoby posiadające ważny bilet jednej z tych dwóch sieci mogą bez dodatkowych opłat korzystać z pociągów lub pojazdów drugiej, jeśli z powodu odwołanego lub spóźnionego połączenia muszą szukać alternatywnego dojazdu.
Awarie w czasie ekstremalnego upału
Komunikat nie precyzuje technicznej przyczyny awarii infrastruktury, ale zbiega się on w czasie z trwającą falą upałów, podczas której temperatury w regionie warszawskim sięgają w tych dniach 36-40 stopni. Wysokie temperatury są dobrze znanym czynnikiem obciążającym infrastrukturę kolejową – rozszerzalność termiczna szyn przy ekstremalnym nagrzaniu może wymuszać czasowe ograniczenia prędkości pociągów na danym odcinku, co z kolei prowadzi do opóźnień i odwołań kolejnych kursów w całej sieci. Niezależnie od dokładnej przyczyny tej konkretnej awarii, ostatnie dni przyniosły w Warszawie i na Mazowszu już kilka epizodów utrudnień w ruchu pociągów, które czasowo zbiegały się z najgorętszymi godzinami dnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.