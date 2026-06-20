Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy: Wisłostrada zamknięta, tramwaje na objazdach
W sobotę, 20 czerwca, Warszawa zamieni się w jedno wielkie plenerowe miasto – Wianki nad Wisłą, Piknik Świętojański w Multimedialnym Parku Fontann i wieczorne koncerty ściągną nad Wisłę dziesiątki tysięcy osób. Od godziny 16:00 zamknięty zostaje fragment Wisłostrady od ulicy Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Autobusy i tramwaje jadą na objazdy. Jak dotrzeć i wrócić do domu bez nerwów?
Wisłostrada zamknięta przez 12 godzin – kiedy i gdzie
Zamknięcie Wisłostrady obowiązuje od soboty, 20 czerwca, godziny 16:00 do niedzieli, 21 czerwca, godziny 4:00 w nocy. Zablokowany odcinek biegnie od ulicy Zygmunta Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego – to niemal cały nadbrzeżny fragment trasy po lewej stronie Wisły w centrum Warszawy. Kierowcy planujący przejazd przez centrum od strony Żoliborza w kierunku Pragi lub Gdańskiej powinni szukać trasy przez Trasę Łazienkowską, Most Łazienkowski lub Most Poniatowskiego.
Autobusy – trzy linie na objazdach
Autobus linii 100 od skrzyżowania ulic Świętojerskiej i Bonifraterskiej nie jedzie swoją normalną trasą wzdłuż Wisły. Pojazdy skręcają w Miodową, jadą Senatorską i wracają na swoją stałą trasę przez Nowy Przejazd w Alei Solidarności.
Linia 185 zostaje podzielona na dwie niezależne części. Autobusy jadące od strony Żoliborza (z Gwiaździstej) dotrą do pętli Centrum Olimpijskie 02 i tam zawrócą. Autobusy jadące od strony Mokotowa (z CH Ursynów) dowiozą pasażerów Aleją Armii Ludowej do Placu Konstytucji. Między tymi dwoma odcinkami pasażer musi samodzielnie się przesiąść.
Jeżeli policja zdecyduje o zamknięciu również Trasy W-Z, uruchomione zostaną dodatkowe objazdy. Linia 190 od strony Woli dojedzie do Placu Bankowego i zawróci przy Muzeum Niepodległości. Od strony Marek dojedzie do Dworca Wileńskiego i zawróci na wysokości ulicy Ząbkowskiej.
Tramwaje – Most Gdański zamiast Trasy W-Z i Placu Zamkowego
Tramwaje linii 13, 20, 23, 26 i 79 omijają Trasę W-Z i okolice Placu Zamkowego. Wszystkie pięć linii jedzie przez Most Gdański, a następnie Aleją Jana Pawła II, ulicą Słomińskiego, Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową i Targową do swoich normalnych tras. Linia 4 jedzie przez Most Gdański, ale od Placu Bankowego wybiera ulicę generała Andersa, Międzyparkową i Słomińskiego.
Autobusy nocne – Most Świętokrzyski
Linie nocne N11, N16, N21, N61 i N71 w czasie trwania imprezy przekraczają Wisłę Mostem Świętokrzyskim zamiast swoimi normalnymi trasami. Po godzinie 22:30 linia 6 w stronę Gocławka i linia 18 w stronę Żerania omijają okolice Cytadeli i Międzyparkową, wjeżdżając na Most Gdański od ulicy Słomińskiego przy Rondzie Zgrupowania AK Radosław.
Powrót po imprezie – metro częściej, tramwaje i autobusy do wsiadania
Po zakończeniu koncertów ZTM uruchamia komunikację poimprezową. Na obu liniach metra kursowanie zostanie zagęszczone. Dodatkowe tramwaje pojawią się na sześciu liniach: 1 w kierunku P+R Aleja Krakowska i Annopol, 4 na pętlę Wyścigi, 23 na Nowe Bemowo, 26 na Metro Młociny i Gocławek, 28 na Os. Górczewską oraz 79 w kierunku P+R Aleja Krakowska.
Przy przystanku Metro Ratusz-Arsenał 09 czekać będą dodatkowe autobusy linii 160 (w stronę Grodziska) i 190 (w stronę CH Marki). Przy Dworcu Wileńskim 03 można wsiadać w dodatkowe linie 160 i 190 w stronę Dworca Centralnego oraz w autobus 509 w kierunku Winnicy i Gocławia.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli wybierasz się na Wianki?
- Nie jedź samochodem – Wisłostrada zamknięta, centrum zatłoczone, parking przy Podzamczu praktycznie niedostępny. Metro, tramwaj lub rower miejski Veturilo to najrozsądniejszy wybór.
- Najlepsza trasa metrem – stacja Metro Ratusz-Arsenał (M1) to dosłownie kilka minut spaceru od Podzamcza i Parku Fontann. Alternatywnie stacja Nowy Świat-Centrum (M2) i spacer przez Most Świętokrzyski na stronę prawobrzeżną – choć impreza odbywa się na lewym brzegu.
- Sprawdź trasę swojego tramwaju lub autobusu przed wyjściem – linie na objazdach mogą nie docierać do swoich stałych przystanków. Aktualne trasy sprawdzisz w aplikacji Jakdojedę lub na jakdojade.pl wpisując konkretną linię.
- Wracasz po 23:00? – przy Ratuszu-Arsenał i Dworcu Wileńskim czekają dodatkowe autobusy powrotne. Metro na obu liniach kursuje częściej niż zwykle. Powrót nocnymi autobusami przez Most Świętokrzyski – pamiętaj, że linie N jadą zmienionym objazdem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.