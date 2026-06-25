Pilny komunikat dla wszystkich pasażerów. PKP wprowadza szczególne rozwiązania na upały

25 czerwca 2026 22:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

PKP Intercity wprowadza specjalne zasady dla pasażerów planujących podróż w najbliższych dniach. Powodem są prognozowane upały, które mają objąć znaczną część kraju. Osoby, które z wyprzedzeniem kupiły bilety, będą mogły zrezygnować z podróży i odzyskać pełną kwotę, bez standardowych potrąceń.

Fot. Warszawa w Pigułce

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Wyjątkowe zasady przez wysokie temperatury

Przewoznik poinformował, że od 25 do 30 czerwca 2026 roku będą obowiązywac szczególne warunki zwrotu biletów kupionych w przedsprzedaży. To rozwiązanie ma ułatwić pasażerom zmianę planów w czasie zapowiadanych upałów.

Decyzja dotyczy zarówno połączeń krajowych, jak i wybranych połączeń międzynarodowych.

Kto może skorzystać?

W przypadku przejazdów krajowych z możliwosci bezpłatnego zwrotu skorzystają osoby, które kupiły bilet do 23 czerwca 2026 roku (włącznie), a podróż miała odbyć się między 25 a 30 czerwca.

Zwrot obejmuje wszystkie rodzaje biletów, również te zakupione w ofertach specjalnych.

Także podróże do Niemiec i Czech

PKP Intercity rozszerzyło specjalne zasady również na część połączeń międzynarodowych. Bez potrącenia odstępnego można zwrócić bilety do lub z Niemiec i Czech, jeśli zostały kupione do 23 czerwca i dotyczą podróży zaplanowanych między 25 a 30 czerwca.

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Dotyczy to także biletow promocyjnych, w tym m.in. oferty Super Promo International.

Jest jeden ważny warunek

Przewoźnik zwraca uwagę, że specjalne zasady dotyczą wyłącznie rezygnacji z podróży. Nie będzie możliwości bezpłatnej zmiany terminu wyjazdu na wcześniejszy ani późniejszy.

Osoby, które kupiły bilety przez internet, powinny zrezygnować z przejazdu jeszcze przed odjazdem pociągu w systemie, w którym dokonały zakupu. Zwrot pieniędzy nastąpi po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli kupiłeś bilet PKP Intercity jeszcze przed falą upałów i zastanawiasz się nad rezygnacją z podróży, warto sprawdzić datę zakupu oraz termin przejazdu. Jeśli spełniasz warunki określone przez przewoźnika, możesz odzyskać całą zapłaconą kwotę bez ponoszenia dodatkowych kosztów. To rozwiązanie ma ułatwić pasażerom bezpieczne planowanie podróży w okresie wyjątkowo wysokich temperatur.

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