Pilny komunikat do mieszkańców! Katastrofa ekologiczna na Mazowszu!
Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował o pogarszającej się sytuacji na rzece Wkrze. Pomimo podjętych działań, ilość tlenu w wodzie wciąż jest zbyt niska, choć stopniowo rośnie. Państwowa Straż Pożarna we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną prowadzi akcję wyławiania ryb, które wypływają na powierzchnię. Do tej pory udało się zebrać już około jednej tony śniętych ryb.
Stały kontakt i koordynacja działań
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostaje w bieżącym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz burmistrzem Żuromina, aby na bieżąco monitorować sytuację i podejmować kolejne kroki.
Apel do mieszkańców
Służby po raz kolejny apelują do mieszkańców i turystów o całkowite unikanie kontaktu z wodą w rzece Wkrze do czasu pełnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy i ustabilizowania sytuacji.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli przebywasz w rejonie Wkry, unikaj kąpieli, wędkowania i pojenia zwierząt wodą z rzeki. Kontakt z zanieczyszczoną wodą może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Warto zachować ostrożność, dopóki służby nie potwierdzą, że woda jest bezpieczna.
Służby zalecają, aby w obecnej sytuacji unikać nawet przypadkowego kontaktu z wodą. Nie należy wchodzić do rzeki, brodzić w niej ani korzystać z niej do mycia rąk czy przedmiotów. W przypadku nieplanowanego zetknięcia się z wodą, skórę należy jak najszybciej dokładnie umyć wodą z mydłem, a ubrania wyprać. Jeśli pojawią się jakiekolwiek objawy podrażnienia skóry, wysypka czy złe samopoczucie, należy skonsultować się z lekarzem.
Rodzice i opiekunowie powinni szczególnie pilnować dzieci bawiących się w pobliżu rzeki, aby nie miały kontaktu z wodą ani martwymi rybami. Warto również unikać przebywania w miejscach, gdzie wyczuwalny jest intensywny zapach rozkładających się organizmów, ponieważ może on powodować dolegliwości ze strony układu oddechowego.
Osoby spacerujące z psami lub innymi zwierzętami powinny zadbać o to, aby nie piły one wody z rzeki i nie wchodziły do niej. W przypadku, gdy zwierzę miało kontakt z wodą, należy je dokładnie umyć i obserwować pod kątem ewentualnych objawów chorobowych, a w razie potrzeby skonsultować się z weterynarzem.
