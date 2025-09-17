Pilny komunikat do mieszkańców. Uwaga Warszawa! Włączają syreny alarmowe
Mieszkańcy stolicy mogą w najbliższych dniach usłyszeć krótkie uruchomienia syren alarmowych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że do 19 września 2025 roku w Warszawie trwają testy i odbiór zmodernizowanego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności.
Dlaczego uruchamiają syreny?
Syreny mogą być włączane na kilka sekund – to element procedury sprawdzania sprawności technicznej i prawidłowego działania Punktów Alarmowych. Urzędnicy podkreślają, że nie są to sygnały ostrzegawcze związane z realnym zagrożeniem, a jedynie testy.
Modernizacja systemu ostrzegania
System syren alarmowych w Warszawie przeszedł modernizację, dzięki której ma działać szybciej i skuteczniej w przypadku realnego zagrożenia. Testy pozwolą upewnić się, że w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, awarie czy zagrożenia militarne, mieszkańcy zostaną natychmiast ostrzeżeni.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Warszawiacy, którzy w najbliższych dniach usłyszą sygnał syreny, nie powinni wpadać w panikę – to tylko próba techniczna. Warto jednak pamiętać, że w przypadku prawdziwego alarmu sygnały będą trwały dłużej i oznaczały konkretne zagrożenie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.