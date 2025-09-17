Pilny komunikat do mieszkańców. Uwaga Warszawa! Włączają syreny alarmowe

17 września 2025 09:31 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy stolicy mogą w najbliższych dniach usłyszeć krótkie uruchomienia syren alarmowych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że do 19 września 2025 roku w Warszawie trwają testy i odbiór zmodernizowanego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego uruchamiają syreny?

Syreny mogą być włączane na kilka sekund – to element procedury sprawdzania sprawności technicznej i prawidłowego działania Punktów Alarmowych. Urzędnicy podkreślają, że nie są to sygnały ostrzegawcze związane z realnym zagrożeniem, a jedynie testy.

Modernizacja systemu ostrzegania

System syren alarmowych w Warszawie przeszedł modernizację, dzięki której ma działać szybciej i skuteczniej w przypadku realnego zagrożenia. Testy pozwolą upewnić się, że w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, awarie czy zagrożenia militarne, mieszkańcy zostaną natychmiast ostrzeżeni.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Warszawiacy, którzy w najbliższych dniach usłyszą sygnał syreny, nie powinni wpadać w panikę – to tylko próba techniczna. Warto jednak pamiętać, że w przypadku prawdziwego alarmu sygnały będą trwały dłużej i oznaczały konkretne zagrożenie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl