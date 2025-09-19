Pilny komunikat MSWiA. Chodzi o bezpieczeństwo wszystkich Polaków
Bezpieczeństwo obywateli stało się absolutnym priorytetem rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że od prawie dwóch lat realizuje bezprecedensowy plan ochrony kraju – od wschodniej granicy, przez system obrony cywilnej, aż po modernizację służb mundurowych.
👉 Bezpieczne granice, obrona cywilna i nowoczesne służby – to priorytety rządu, za które odpowiada MSWiA. Od podstaw budujemy system, który chroni Polaków oraz Polskę.
🛡️ Tworzymy kompleksowy system ochrony obywateli – zarówno w czasie pokoju, jak też w razie kryzysu.
Jednym z filarów działań jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która już funkcjonuje. Dzięki niej samorządy otrzymały blisko 5 miliardów złotych na remonty i budowę nowych schronów oraz infrastruktury ochronnej. Cały program ma wartość aż 17 miliardów złotych i obejmuje modernizację systemów alarmowych, kampanie informacyjne dla obywateli oraz wzmocnienie lokalnych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Rząd stawia również na ochronę granic. Po stronie białoruskiej powstała zapora fizyczna i elektroniczna, a wprowadzenie strefy buforowej oraz ograniczenie prawa do składania wniosków o azyl przyniosło skuteczność sięgającą 98 proc. w zatrzymywaniu nielegalnej migracji. Polska zainwestowała w te działania niemal miliard złotych tylko w 2024 roku. Jednocześnie przywrócono kontrole graniczne z Litwą i Niemcami, a granica z Białorusią pozostaje zamknięta ze względów bezpieczeństwa.
Kolejnym krokiem jest modernizacja służb mundurowych. MSWiA przygotowało program na lata 2026–2029 wart 13 miliardów złotych, obejmujący nowoczesny sprzęt, infrastrukturę i dodatkowe etaty. Rząd wprowadził też świadczenia mieszkaniowe od 900 do 1800 zł miesięcznie netto dla funkcjonariuszy oraz utrzymał 20-procentową podwyżkę płac wprowadzoną w 2024 roku. Wszystko po to, by służba w policji, straży granicznej czy straży pożarnej była stabilną i atrakcyjną drogą zawodową.
Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że Polska po raz pierwszy w historii III RP tworzy tak kompleksowy system bezpieczeństwa – przygotowany zarówno na czas pokoju, jak i ewentualnych zagrożeń militarnych. To inwestycja na dziesięciolecia, której celem jest jedno: zapewnić Polakom poczucie stabilności i ochrony w niepewnych czasach.
