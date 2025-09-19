Pilny komunikat MSWiA. Chodzi o bezpieczeństwo wszystkich Polaków

19 września 2025 16:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Bezpieczeństwo obywateli stało się absolutnym priorytetem rządu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreśla, że od prawie dwóch lat realizuje bezprecedensowy plan ochrony kraju – od wschodniej granicy, przez system obrony cywilnej, aż po modernizację służb mundurowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jednym z filarów działań jest ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która już funkcjonuje. Dzięki niej samorządy otrzymały blisko 5 miliardów złotych na remonty i budowę nowych schronów oraz infrastruktury ochronnej. Cały program ma wartość aż 17 miliardów złotych i obejmuje modernizację systemów alarmowych, kampanie informacyjne dla obywateli oraz wzmocnienie lokalnych struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Rząd stawia również na ochronę granic. Po stronie białoruskiej powstała zapora fizyczna i elektroniczna, a wprowadzenie strefy buforowej oraz ograniczenie prawa do składania wniosków o azyl przyniosło skuteczność sięgającą 98 proc. w zatrzymywaniu nielegalnej migracji. Polska zainwestowała w te działania niemal miliard złotych tylko w 2024 roku. Jednocześnie przywrócono kontrole graniczne z Litwą i Niemcami, a granica z Białorusią pozostaje zamknięta ze względów bezpieczeństwa.

Kolejnym krokiem jest modernizacja służb mundurowych. MSWiA przygotowało program na lata 2026–2029 wart 13 miliardów złotych, obejmujący nowoczesny sprzęt, infrastrukturę i dodatkowe etaty. Rząd wprowadził też świadczenia mieszkaniowe od 900 do 1800 zł miesięcznie netto dla funkcjonariuszy oraz utrzymał 20-procentową podwyżkę płac wprowadzoną w 2024 roku. Wszystko po to, by służba w policji, straży granicznej czy straży pożarnej była stabilną i atrakcyjną drogą zawodową.

Minister Marcin Kierwiński podkreśla, że Polska po raz pierwszy w historii III RP tworzy tak kompleksowy system bezpieczeństwa – przygotowany zarówno na czas pokoju, jak i ewentualnych zagrożeń militarnych. To inwestycja na dziesięciolecia, której celem jest jedno: zapewnić Polakom poczucie stabilności i ochrony w niepewnych czasach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl