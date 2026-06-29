Pilny komunikat PKP. Gigantyczne utrudnienia na kolei. W Warszawie odwołano pięć połączeń do Łodzi – i to nie koniec na dziś
Burze i trudne warunki atmosferyczne, które w ostatnich dniach przechodzą przez Polskę, odbiły się też na rozkładzie jazdy PKP Intercity. 29 czerwca przewoźnik odwołał kilkanaście połączeń w całym kraju – a wśród nich aż pięć kursów na trasie Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna, jednej z najbardziej obciążonych linii dalekobieżnych w regionie.
Co odwołano na trasie z Warszawy
Z komunikatu PKP Intercity z 29 czerwca wynika, że na kierunku warszawsko-łódzkim odwołano:
- IC 1902/3 JAGNA (Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna) – podróżni mogą jechać pociągiem IC 1642 Fredro do Koluszek, a dalej pociągiem L nr 93290 oraz IR nr 11128 z Warszawy Centralnej do Łodzi Fabrycznej.
- IC 9106/7 PRZĄŚNICZKA (Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia) – honorowane są bilety w pociągu L nr 12223 do Koluszek, a stamtąd pociągiem IC 6124 Krasiński do Warszawy Wschodniej.
- IC 1906/7 PRZĄŚNICZKA (Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna) – zastępczo pociąg IC 1638 Orzeszkowa do Koluszek, a następnie IR nr 11124 Mały Powstaniec do Łodzi Fabrycznej.
- IC 9102/3 JAGNA (Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia) – honorowanie biletów w pociągu IR nr 10139 na odcinku Łódź Fabryczna – Warszawa Zachodnia.
- IC 19132/3 KORCZAK (Warszawa Wschodnia – Łódź Fabryczna) – zastępczo pociąg IC 1630 Nałkowska oraz R nr 41218 na odcinku Koluszki – Łódź Fabryczna.
We wszystkich tych przypadkach PKP Intercity zorganizowało przejazd zastępczy innymi pociagami, z honorowaniem dotychczasowych biletów – nie trzeba dokupować nowych, ale podróż wiąże się z co najmniej jedną przesiadką, najczęściej w Koluszkach.
Problem dotyczy całego kraju
Warszawsko-łódzki kierunek to tylko część dużo szerszej listy odwołań. Tego samego dnia z powodu pogody odwołane zostały też pociągi na trasach Szczecin-Kołobrzeg, Gdynia-Kostrzyn, Gdynia-Gorzów Wielkopolski, Kraków-Jelenia Góra (dwa połączenia), Poznań-Zakopane, Katowice-Gdynia, Kraków-Wrocław oraz Zbąszynek-Gorzów Wielkopolski. W większości przypadków przewoźnik uruchomił zastępczą komunikację autobusową albo umożliwił przejazd innymi pociągami PKP Intercity, Polregio, Kolei Śląskich, Kolei Małopolskich czy Arrivy.
Utrudnienia potrwają też we wtorek
PKP Intercity opublikowało osobne komunikaty dotyczące zarówno 29, jak i 30 czerwca, co oznacza, że trudne warunki atmosferyczne i wynikające z nich zmiany w rozkładzie nie skończą się z jednym dniem. Przewoźnik prosi podróżnych o bieżące śledzenie komunikatów na stronie intercity.pl oraz informacji ogłaszanych na stacjach i w samych pociągach – lista odwołanych i zmienionych kursów może się jeszcze rozszerzyć.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź połączenie przed wyjazdem na stację
- Jeśli masz bilet na jeden z wymienionych pociągów na trasie Warszawa-Łódź, sprawdź szczegóły zastępczego przejazdu na stronie intercity.pl, zanim wyjdziesz z domu – większość wymaga przesiadki w Koluszkach.
- Zostaw więcej czasu na dotarcie do celu niż zwykle – przejazd zastępczy z przesiadką trwa dłużej niż bezpośrednie połączenie.
- Twój bilet na odwołany pociąg jest honorowany w zastępczym połączeniu – nie musisz go wymieniać ani dokupować nowego.
- Jeśli podróżujesz 30 czerwca, sprawdź osobny komunikat PKP Intercity na ten dzień – utrudnienia nie ograniczają się tylko do 29 czerwca.
- Śledź ogłoszenia głosowe na stacji Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna na bieżąco – sytuacja może się zmieniać w zależności od rozwoju warunków atmosferycznych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.