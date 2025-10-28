Pilny komunikat policji. Przerażające oszustwa. Miejcie się na baczności
Polska Policja bije na alarm. W całym kraju gwałtownie rośnie liczba oszustw z wykorzystaniem kodów BLIK i technologii sztucznej inteligencji. Przestępcy wykorzystują realistyczne nagrania głosowe i obrazy tworzone przez AI, by podszywać się pod naszych bliskich lub pracowników banków. Wystarczy jeden moment nieuwagi, by stracić wszystkie oszczędności.
Nowa metoda oszustów: „To ja, twoja córka”
Jak informuje Komenda Główna Policji, w ostatnich miesiącach doszło do dziesiątek przypadków, w których przestępcy użyli technologii deepfake – fałszywych nagrań wideo lub głosu. Dzięki temu rozmowa telefoniczna z „wnukiem”, „córką” czy „pracownikiem banku” może brzmieć całkowicie wiarygodnie.
Oszust prosi o szybkie przesłanie pieniędzy lub kodu BLIK, tłumacząc się nagłym problemem – awarią samochodu, wypadkiem lub blokadą konta. Wykorzystuje emocje i presję czasu, aby ofiara działała impulsywnie.
Oszustwa w liczbach
Tylko w pierwszym półroczu 2025 roku policja odnotowała ponad 52 tysiące przypadków oszustw internetowych. Coraz częściej sprawcy łączą metody klasycznego phishingu z możliwościami, jakie daje sztuczna inteligencja. Podszywają się nie tylko pod krewnych, ale także banki, kurierów, urzędników czy funkcjonariuszy Policji.
Jak działają przestępcy:
- Kontaktują się przez komunikatory lub media społecznościowe, podszywając się pod znajomych.
- Proszą o szybki przelew BLIK lub kod w „nagłej sytuacji”.
- Coraz częściej wykorzystują syntetyczne głosy lub obrazy stworzone przez AI.
- W innym wariancie dzwonią jako „pracownik banku”, informując o rzekomej kradzieży pieniędzy i nakłaniając do „potwierdzenia” transakcji.
Jak się bronić przed cyberoszustami
Policja przypomina kilka zasad, które mogą uratować przed utratą oszczędności:
- Zanim przelejesz pieniądze – zadzwoń i potwierdź tożsamość osoby innym kanałem, najlepiej przez numer zapisany w kontaktach.
- Ustal z rodziną „hasło bezpieczeństwa”, które pomoże rozpoznać prawdziwy kontakt.
- Jeśli dzwoni „pracownik banku” – rozłącz się i sam zadzwoń na oficjalną infolinię.
- Nie klikaj w linki i nie instaluj aplikacji przesyłanych przez nieznajome osoby.
- Ustaw limity i powiadomienia push – szybko zauważysz próbę oszustwa.
- Nigdy nie udostępniaj kodów BLIK ani danych logowania. Policja i banki nigdy o nie nie proszą.
- Zabezpiecz swoje dane – zablokuj numer PESEL w aplikacji mObywatel i aktualizuj system telefonu.
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa
Natychmiast skontaktuj się z bankiem, by zablokować konto, a następnie zgłoś sprawę na Policję. Zrób zrzuty ekranu rozmów, wiadomości i potwierdzeń transakcji – mogą pomóc w namierzeniu sprawców.
Ostrzeżenie Policji
– Każdy z nas może stać się celem cyberprzestępców. Wystarczy sekunda nieuwagi – przypomina Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. – Zachowaj czujność. Nigdy nie przekazuj kodu BLIK, haseł ani danych bankowych.
Co to oznacza dla czytelników
Oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji stają się coraz trudniejsze do wykrycia. Policja apeluje, by ufać tylko sprawdzonym kontaktom i oficjalnym źródłom, a każdą prośbę o pieniądze traktować z podejrzliwością. Lepiej sprawdzić dwa razy – niż stracić wszystko.
Propozycja tytułu do Google Discover:
- Nowy sposób oszustów! AI udaje głos twojego dziecka, by wyłudzić pieniądze
- Policja ostrzega: fałszywe telefony z głosem bliskich. Oszuści wykorzystują sztuczną inteligencję
- Myślisz, że dzwoni rodzina? To może być deepfake i próba kradzieży
-
Rosną cyberoszustwa z wykorzystaniem BLIK i AI. Jedno kliknięcie może kosztować fortunę
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.