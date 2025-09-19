Pilny komunikat! Urząd skarbowy systemy. Czekają nas ogromne problemy
Skarbówka ostrzega podatników przed poważnymi utrudnieniami. Już od piątku dostęp do kluczowych systemów, w tym popularnego e-PIT-u, będzie mocno ograniczony. Kto nie zdąży załatwić spraw na czas, może mieć duży problem.
Pilne ostrzeżenie skarbówki. Już dziś trudniej będzie załatwić sprawy podatkowe
Urząd Skarbowy wydał komunikat, który dotyczy milionów Polaków. Od 19 września 2025 r. podatnicy muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do kluczowych usług online, w tym popularnej platformy Twój e-PIT. To efekt zaplanowanych prac serwisowych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów.
Przerwy techniczne potrwają od 19 do 23 września. W tym czasie nie będzie możliwe logowanie do systemu Twój e-PIT, składanie deklaracji, sprawdzenie statusu rozliczenia ani pobranie potwierdzeń. Resort apeluje, by wszystkie pilne formalności załatwić jeszcze przed piątkiem lub wstrzymać się do końca modernizacji. Z utrudnieniami zetkną się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że regularne prace serwisowe są konieczne, by poprawiać jakość usług i wprowadzać nowe zabezpieczenia chroniące dane podatników. To również element optymalizacji, która ma w przyszłości zapewnić szybsze i bardziej niezawodne działanie platformy.
E-Urząd Skarbowy, w tym Twój e-PIT, cieszy się ogromną popularnością – tylko w 2024 roku złożono w nim blisko 24 mln deklaracji podatkowych. Dlatego każda przerwa w dostępie do systemu oznacza realne problemy dla osób planujących rozliczenia online.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.