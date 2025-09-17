Pilny komunikat urzędu skarbowego. Popularne usługi będą niedostępne
Ministerstwo Finansów wydało kolejne ostrzeżenia dotyczące przerw technicznych w kluczowych systemach podatkowych. Miliony Polaków mogą mieć problemy z załatwieniem spraw podatkowych online w najbliższych tygodniach. Sprawdź, kiedy nie skorzystasz z e-Urzędu Skarbowego i Twój e-PIT.
Urząd Skarbowy intensyfikuje prace serwisowe swoich elektronicznych systemów, co oznacza regularne przerwy w dostępie do najważniejszych usług podatkowych. W ostatnich tygodniach Ministerstwo Finansów wydało serię pilnych komunikatów ostrzegających podatników przed planowanymi wyłączeniami.
Jak informuje RMF FM, najnowsza przerwa techniczna była zaplanowana na 30 lipca 2025 roku w godzinach 19:00-20:00. W tym czasie niedostępne były kluczowe serwisy: e-Urząd Skarbowy (zarówno wersja webowa, jak i aplikacja mobilna), Twój e-PIT, eTOLL, Currenda oraz RNP.
Regularne wyłączenia to nowa rzeczywistość
Portal Warszawa w Pigułce donosi, że podobne przerwy techniczne odbywają się systematycznie. Już wcześniej, 19 marca 2025 roku, usługa Twój e-PIT była niedostępna od 22:00 do 23:00. Kolejne wyłączenia miały miejsce 26 marca, 9 kwietnia, 10 kwietnia, 16 kwietnia oraz 24 czerwca.
Wszystkie te przerwy mają wspólne cechy – odbywają się przeważnie wieczorem, trwają od jednej do kilku godzin i obejmują najważniejsze narzędzia do rozliczania podatków. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że są to „standardowe procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawę jakości działania systemu”.
Nie tylko wieczorne godziny
Najdłuższa planowana przerwa miała odbyć się 24 czerwca – od godziny 16:00 do 03:00 dnia następnego. To oznaczało jedenaście godzin bez dostępu do elektronicznych usług podatkowych, co znacząco utrudniało podatnikom załatwienie spraw.
Dodatkowo, jak informuje RMF FM, 18 kwietnia nastąpiła również zmiana w funkcjonowaniu Krajowej Infolinii Skarbowej. Konsultanci byli dostępni tylko do godziny 13:00 zamiast standardowych godzin pracy.
Jakie usługi są dotknięte przerwami?
Podczas prac serwisowych podatnicy tracą dostęp do najważniejszych narzędzi:
e-Urząd Skarbowy – platforma umożliwiająca załatwanie wszystkich spraw podatkowych online, sprawdzanie statusu zwrotu podatku, składanie deklaracji
Twój e-PIT – najpopularniejsza usługa do szybkiego rozliczenia podatku dochodowego, wykorzystywana przez miliony Polaków
eTOLL – system elektronicznego poboru opłat drogowych dla przedsiębiorców
e-mikrofirma – narzędzie wspierające małych przedsiębiorców w prowadzeniu działalności gospodarczej
PUESC – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
System SSO – jednokrotne logowanie do wszystkich usług Ministerstwa Finansów
Dlaczego akurat teraz?
Intensyfikacja prac serwisowych może wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, systemy podatkowe obsługują miliony użytkowników jednocześnie, szczególnie w okresie rozliczeń podatkowych. Po drugie, rosnące zagrożenia cybernetyczne wymagają regularnych aktualizacji bezpieczeństwa.
Ministerstwo Finansów zapewnia, że „prace serwisowe nie mają wpływu na bezpieczeństwo danych użytkowników” i służą „poprawie funkcjonalności i stabilności platformy”. Jednak częstotliwość wyłączeń wzbudza obawy podatników.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli regularnie korzystasz z elektronicznych usług podatkowych, musisz się przygotować na częste przerwy w dostępie. Nie planuj ważnych operacji podatkowych na wieczorne godziny, szczególnie między 22:00 a 23:00 – to najczęstszy czas przeprowadzania prac serwisowych.
Sprawdzaj komunikaty z wyprzedzeniem – Ministerstwo Finansów publikuje informacje o planowanych przerwach na stronie podatki.gov.pl. Warto śledzić te komunikaty, szczególnie jeśli masz pilne sprawy do załatwienia.
Rozliczaj się wcześniej, nie w ostatniej chwili – eksperci zalecają składanie zeznań podatkowych z wyprzedzeniem. Nie odkładaj rozliczenia na ostatnie dni przed terminem, bo możesz natrafić na przerwę techniczną.
Miej alternatywne plany – jeśli nie możesz zalogować się do systemu elektronicznego, pamiętaj o innych opcjach: tradycyjna papierowa deklaracja, wizyta w urzędzie skarbowym lub skorzystanie z usług biura rachunkowego.
Pobierz dokumenty z wyprzedzeniem – jeśli wiesz, że będziesz potrzebować dokumentów z e-Urzędu Skarbowego, pobierz je wcześniej. Nie czekaj do momentu, gdy koniecznie ich potrzebujesz.
Sprawdź godziny pracy infolinii – Krajowa Informacja Skarbowa również może mieć zmienione godziny pracy podczas większych prac serwisowych. Zweryfikuj dostępność konsultantów przed dzwonieniem.
Wykorzystaj aplikację mobilną jako backup – czasami aplikacja mobilna może działać, gdy strona internetowa jest niedostępna, lub odwrotnie. Warto mieć zainstalowane oba rozwiązania.
Pamiętaj, że termin składania zeznań podatkowych za 2024 rok upływa 30 kwietnia 2025 roku. Im wcześniej się rozliczysz, tym większe masz szanse na uniknięcie problemów technicznych i szybsze otrzymanie ewentualnego zwrotu podatku.
Regularne przerwy techniczne to prawdopodobnie stała część funkcjonowania nowoczesnych systemów podatkowych. Przygotuj się na to, że takie sytuacje będą się powtarzać, i planuj swoje sprawy podatkowe z odpowiednim wyprzedzeniem.
