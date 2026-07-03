Pilny komunikat Żandarmerii Wojskowej. Groźny incydent w Warszawie. Obcokrajowiec wdarł się do budynku

3 lipca 2026 15:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek, 3 lipca, około godziny 5:20, na terenie Akademii Sztuki Wojennej przy al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 w Warszawie doszło do incydentu. Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej będący pod wpływem środków odurzających, wdarł się do jednego z budynków akademii.

żandarmeria wojskowa
Fot. Shutterstock

Jak doszło do incydentu

Jak wynika z komunikatu Żandarmerii Wojskowej, mężczyzna przebywał na terenie ogólnodostępnym wokół uczelni, gdy kamieniem rozbił szybę w oknie jednego z budynków. Przez uszkodzone okno wtargnął do środka pomieszczenia. Został natychmiast zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji.

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Trwa postępowanie

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają funkcjonariusze Komisariatu Policji Warszawa Rembertów przy udziale Żandarmerii Wojskowej. Postępowanie prowadzone jest w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 § 1 Kodeksu karnego, który dotyczy umyślnego niszczenia mienia. Informację przekazał ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

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