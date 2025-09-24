PiS żąda uznania Antify za organizację terrorystyczną! Idzie śladem USA i Węgier.
PiS domaga się uznania Antify za organizację terrorystyczną. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiedzieli złożenie interpelacji do premiera Donalda Tuska, w której będą domagać się, by Polska wniosła do Unii Europejskiej wniosek o formalne uznanie Antify za organizację terrorystyczną.
W trakcie konferencji prasowej poseł Dariusz Matecki podkreślił, że celem jest pójście śladem Stanów Zjednoczonych i Węgier, które już podjęły lub zapowiedziały podobne działania. Inicjatorzy akcji chcą, aby formalne stanowisko Polski zostało przedstawione na forum UE.
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, powołał się na ostatnie wydarzenia związane z zabójstwem prawicowego aktywisty Charliem Kirkiem jako argument na rzecz zaostrzenia prawa wobec ruchów lewicowych. Według niego Antifa reprezentuje radykalne, skrajnie lewicowe tendencje i stosowanie przemocy, co jego zdaniem uzasadnia uznanie jej za ugrupowanie terrorystyczne.
Partia PiS zaznacza, że chce także reaktywować projekt ustawy „o obronie chrześcijan”, który między innymi zakładał karanie dewastacji symboli chrześcijańskich. Ten projekt został odrzucony przez Sejm w 2024 roku.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
