PKO BP ostrzega: ten jeden błąd może kosztować Cię wszystkie oszczędności

7 września 2025 14:46 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W dobie szybkich transakcji i płatności bezgotówkowych, wielu Polaków wciąż korzysta z tradycyjnych bankomatów. Niestety, jak alarmuje PKO BP, te powszechnie używane urządzenia coraz częściej stają się celem oszustów. Wystarczy chwila nieuwagi, by stracić pieniądze – i to bez żadnego włamania do konta. Największy bank w Polsce opublikował zestaw konkretnych porad, które powinien znać każdy użytkownik karty płatniczej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Ukryte zagrożenia: czego nie widać gołym okiem

To, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły bankomat, może być w rzeczywistości sprytnie przygotowaną pułapką. Skimmer, czyli fałszywa nakładka na czytnik karty, może kopiować dane z paska magnetycznego, a miniaturowe kamerki rejestrować wpisywany PIN. PKO BP uczula: zawsze sprawdzaj wygląd bankomatu – wszelkie wystające elementy, nietypowe szczeliny czy „dodatkowe pojemniki” mogą świadczyć o ingerencji przestępców.

Bankomat w bramie? Unikaj takich miejsc

Według banku, bezpieczeństwo transakcji rośnie wraz z lokalizacją. Unikaj urządzeń w ciemnych zaułkach, bocznych wejściach i mało uczęszczanych miejscach. Wybieraj bankomaty dobrze oświetlone, monitorowane lub te wewnątrz galerii handlowych.

Ręka na PIN – podstawowa zasada bezpieczeństwa

Wiele osób lekceważy prostą, ale skuteczną zasadę: zasłaniaj klawiaturę podczas wpisywania PIN-u. Przestępcy potrafią zarejestrować cały proces za pomocą kamery lub zwykłego spojrzenia przez ramię. Nie chodzi o paranoję – chodzi o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy.

Nie wpuszczaj obcych do pomieszczenia z bankomatem

Jeśli korzystasz z bankomatu znajdującego się w zamkniętym holu, do którego wejście wymaga karty – nie wpuszczaj osób postronnych. To nie brak uprzejmości, lecz działanie chroniące Twoje finanse. Oszuści często liczą na naszą naiwność lub pośpiech.

Po transakcji – nie zapomnij o najważniejszym

Bank przypomina: upewnij się, że masz przy sobie zarówno kartę, jak i gotówkę, zanim odejdziesz od bankomatu. Zdarza się, że w stresujących sytuacjach – na przykład po zauważeniu podejrzanego przechodnia – klienci odchodzą od urządzenia bez karty. To może oznaczać błyskawiczną kradzież pieniędzy, jeśli złodziej zna Twój kod.

Co robić, jeśli coś Cię zaniepokoi?

PKO BP radzi jednoznacznie: jeśli coś wzbudza Twoje wątpliwości – przerwij transakcję i odejdź. Lepiej chwilowo zrezygnować z wypłaty niż ryzykować utratę środków. Warto też zgłosić podejrzany bankomat – np. poprzez infolinię lub aplikację mobilną.

Co to oznacza dla Ciebie?

Oszustwa bankomatowe nie dotyczą wyłącznie seniorów czy osób mniej zorientowanych technologicznie. To realne zagrożenie dla każdego, kto choć raz wypłacał gotówkę z bankomatu. Dlatego warto stosować się do zaleceń PKO BP i poświęcić kilka sekund na ocenę sytuacji – to może oszczędzić wielu problemów i tysięcy złotych.

