PKO BP wydał ważny komunikat. Klienci muszą szybko o tym wiedzieć

27 sierpnia 2025 13:45 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Klienci banków w całej Polsce otrzymują fałszywe wiadomości e-mail, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i finansów. Atak opiera się na podszywaniu się pod pracowników banku, a temat wiadomości brzmi: „Dane transakcyjne FX16180507”.

Fot. Warszawa w Pigułce

Banki ostrzegają, że nie są autorami tych wiadomości i zalecają wyjątkową ostrożność.

Jak działa oszustwo?

Wiadomości e-mail mają sfałszowane adresy nadawców, które wyglądają, jakby pochodziły od pracowników banku. W treści znajduje się złośliwe oprogramowanie — najczęściej w formie załącznika lub ukrytego linku.

Jeśli odbiorca kliknie w link lub otworzy załącznik, istnieje wysokie ryzyko:

  • przejęcia kontroli nad komputerem lub telefonem,

  • kradzieży danych logowania do bankowości internetowej,

  • utraty oszczędności i poufnych informacji.

Jak się chronić przed phishingiem?

Bank przypomina o kilku kluczowych zasadach bezpieczeństwa:

  1. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł.

  2. Nie klikaj w podejrzane linki w e-mailach i SMS-ach.

  3. Pamiętaj, że banki nigdy nie wysyłają linków prowadzących do logowania w wiadomościach e-mail ani SMS.

  4. Zanim zalogujesz się do serwisu bankowego, zawsze sprawdź dokładnie adres strony — oszuści często podszywają się pod prawdziwe domeny.

  5. Fałszywe strony mogą być również promowane w płatnych reklamach w wyszukiwarkach, więc zwracaj uwagę na adres URL.

Co zrobić, jeśli kliknąłeś w link?

Jeżeli otworzyłeś podejrzany załącznik lub kliknąłeś w link, należy:

  • natychmiast odłączyć urządzenie od internetu,

  • zmienić hasła do bankowości online z innego, bezpiecznego urządzenia,

  • skontaktować się z bankiem oraz, w razie potrzeby, zainstalować oprogramowanie antywirusowe w celu usunięcia zagrożenia.

Co to oznacza dla klientów?

Oszuści stają się coraz bardziej kreatywni, a fałszywe e-maile i SMS-y są tworzone w sposób, który bardzo przypomina prawdziwą komunikację bankową. Dlatego klienci muszą zachować szczególną czujność, aby nie paść ofiarą kradzieży.

