PKP Intercity rozdaje bilety niemal za darmo. Wiemy, komu przysługuje przejazd za 1 zł!

18 września 2025 12:06 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Za symboliczną złotówkę będzie można podróżować po całej Polsce pociągami PKP Intercity. 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, z promocji skorzystają uczniowie, studenci, doktoranci i nauczyciele.

Fot. Warszawa w Pigułce

Bilet za złotówkę. PKP Intercity przygotowało wyjątkową promocję na Dzień Edukacji Narodowej

Podróż pociągiem po całej Polsce za symboliczną złotówkę? Taka okazja czeka na uczniów, studentów, nauczycieli i doktorantów już 14 października. PKP Intercity ogłosiło specjalną promocję z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sprzedaż biletów w ramach akcji już ruszyła, a zainteresowanie rośnie z każdą godziną.

Wyjątkowy prezent na Dzień Edukacji Narodowej

Święto nauczycieli i uczniów w tym roku będzie miało dodatkowy wymiar. PKP Intercity postanowiło w symboliczny sposób uhonorować środowisko edukacyjne, oferując przejazdy po całej Polsce w cenie 1 zł. Z promocji będzie można skorzystać wyłącznie 14 października, a bilety obowiązują na wszystkie bezpośrednie połączenia krajowe przewoźnika w drugiej klasie.

Jak podkreśla spółka, celem akcji jest zarówno wyróżnienie osób związanych z edukacją, jak i umożliwienie im wspólnego spędzenia tego dnia w podróży, odwiedzinach u bliskich czy krótkim wyjeździe odpoczynkowym.

Kto może kupić bilet za złotówkę?

Promocja obejmuje szerokie grono osób związanych z nauką. Uprawnieni do zakupu są:

  • uczniowie do 24. roku życia,
  • studenci do 26 lat,
  • słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 26 lat,
  • doktoranci do 35 lat,
  • nauczyciele przedszkoli (publicznych i niepublicznych),
  • nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • nauczyciele akademiccy.

Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego status ucznia, studenta, doktoranta lub nauczyciela. Dokument trzeba okazać podczas kontroli w pociągu razem z biletem.

Jak kupić bilet?

Promocyjne bilety można nabyć już teraz. Sprzedaż rozpoczęła się 14 września i odbywa się w kilku kanałach:

  • w kasach biletowych,
  • przez stronę internetową PKP Intercity,
  • w aplikacji mobilnej przewoźnika,
  • bezpośrednio u konduktora w pociągu.

Co ważne – liczba biletów nie jest ograniczona. Oznacza to, że każdy uprawniony pasażer, który zdecyduje się w tym dniu na podróż, może kupić bilet w promocyjnej cenie.

Promocja, która ma szansę stać się hitem

Pierwsze reakcje pokazują, że akcja PKP Intercity spotkała się z dużym zainteresowaniem. Podróż pociągiem za 1 zł w dowolne miejsce w Polsce to nie tylko symboliczny gest wobec środowiska edukacyjnego, ale też realna ulga dla portfela. Wiele osób już planuje jednodniowe wyjazdy, odwiedziny w innych miastach czy wycieczki krajoznawcze.

Promocja obowiązuje wyłącznie 14 października, więc tego dnia na dworcach można spodziewać się wyjątkowo wielu młodych pasażerów oraz nauczycieli korzystających z tej niecodziennej okazji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl