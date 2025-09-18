PKP Intercity rozdaje bilety niemal za darmo. Wiemy, komu przysługuje przejazd za 1 zł!
Za symboliczną złotówkę będzie można podróżować po całej Polsce pociągami PKP Intercity. 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, z promocji skorzystają uczniowie, studenci, doktoranci i nauczyciele.
Bilet za złotówkę. PKP Intercity przygotowało wyjątkową promocję na Dzień Edukacji Narodowej
Podróż pociągiem po całej Polsce za symboliczną złotówkę? Taka okazja czeka na uczniów, studentów, nauczycieli i doktorantów już 14 października. PKP Intercity ogłosiło specjalną promocję z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Sprzedaż biletów w ramach akcji już ruszyła, a zainteresowanie rośnie z każdą godziną.
Wyjątkowy prezent na Dzień Edukacji Narodowej
Święto nauczycieli i uczniów w tym roku będzie miało dodatkowy wymiar. PKP Intercity postanowiło w symboliczny sposób uhonorować środowisko edukacyjne, oferując przejazdy po całej Polsce w cenie 1 zł. Z promocji będzie można skorzystać wyłącznie 14 października, a bilety obowiązują na wszystkie bezpośrednie połączenia krajowe przewoźnika w drugiej klasie.
Jak podkreśla spółka, celem akcji jest zarówno wyróżnienie osób związanych z edukacją, jak i umożliwienie im wspólnego spędzenia tego dnia w podróży, odwiedzinach u bliskich czy krótkim wyjeździe odpoczynkowym.
Kto może kupić bilet za złotówkę?
Promocja obejmuje szerokie grono osób związanych z nauką. Uprawnieni do zakupu są:
- uczniowie do 24. roku życia,
- studenci do 26 lat,
- słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do 26 lat,
- doktoranci do 35 lat,
- nauczyciele przedszkoli (publicznych i niepublicznych),
- nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- nauczyciele akademiccy.
Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego status ucznia, studenta, doktoranta lub nauczyciela. Dokument trzeba okazać podczas kontroli w pociągu razem z biletem.
Jak kupić bilet?
Promocyjne bilety można nabyć już teraz. Sprzedaż rozpoczęła się 14 września i odbywa się w kilku kanałach:
- w kasach biletowych,
- przez stronę internetową PKP Intercity,
- w aplikacji mobilnej przewoźnika,
- bezpośrednio u konduktora w pociągu.
Co ważne – liczba biletów nie jest ograniczona. Oznacza to, że każdy uprawniony pasażer, który zdecyduje się w tym dniu na podróż, może kupić bilet w promocyjnej cenie.
Promocja, która ma szansę stać się hitem
Pierwsze reakcje pokazują, że akcja PKP Intercity spotkała się z dużym zainteresowaniem. Podróż pociągiem za 1 zł w dowolne miejsce w Polsce to nie tylko symboliczny gest wobec środowiska edukacyjnego, ale też realna ulga dla portfela. Wiele osób już planuje jednodniowe wyjazdy, odwiedziny w innych miastach czy wycieczki krajoznawcze.
Promocja obowiązuje wyłącznie 14 października, więc tego dnia na dworcach można spodziewać się wyjątkowo wielu młodych pasażerów oraz nauczycieli korzystających z tej niecodziennej okazji.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.