PKP Intercity zamawia przyszłość. Dwupoziomowe pociągi Alstomu pojadą 200 km/h!
PKP Intercity stawia na nowoczesność – przewoźnik wybrał ofertę Alstom Polska na dostawę 42 piętrowych pociągów za 4,1 mld zł. Dwupoziomowe składy rozpędzą się do 200 km/h i mają zapewnić więcej miejsc dla pasażerów na najpopularniejszych trasach.
Piętrowe pociągi pojadą po Polsce. PKP Intercity wybrało ofertę Alstom
PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na zakup nowoczesnych, dwupoziomowych składów elektrycznych. Spośród dwóch ofert przewoźnik wybrał propozycję Alstom Polska, którego fabryka mieści się w Chorzowie. Wartość kontraktu to 4,1 miliarda złotych, a pociągi będą mogły przewozić pasażerów z prędkością do 200 km/h.
Nowoczesny tabor dla polskiej kolei
Przetarg dotyczył zakupu 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z 30-letnim okresem ich utrzymania. PKP Intercity zastrzegło również opcję zamówienia dodatkowych 30 pojazdów.
Dwupoziomowe pociągi mają zapewnić większą pojemność i komfort podróży na popularnych trasach, gdzie zapotrzebowanie pasażerskie stale rośnie. Składy Alstomu będą mogły kursować z prędkością do 200 km/h, co pozwoli na ich wykorzystanie w ruchu dalekobieżnym.
Decydująca była cena
Oferty w postępowaniu złożyli dwaj producenci: Alstom Polska i Stadler Polska. Alstom zaproponował cenę 4,1 miliarda zł za dostawę 42 pociągów oraz blisko 2,8 miliarda zł za ich utrzymanie. Konkurencyjna oferta Stadlera opiewała na 4 miliardy zł za pojazdy i 3,3 miliarda za utrzymanie. Łącznie wybrana propozycja okazała się tańsza o niemal 400 milionów zł, co przesądziło o decyzji przewoźnika.
Inwestycja w przyszłość
Nowe pociągi mają wzmocnić ofertę PKP Intercity i odpowiedzieć na rosnące potrzeby pasażerów. Dwupoziomowe składy sprawdzą się zwłaszcza na trasach o dużym natężeniu ruchu, zapewniając więcej miejsc siedzących i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Realizacja kontraktu oznacza także wzmocnienie krajowego przemysłu kolejowego, ponieważ Alstom posiada zakład produkcyjny w Polsce.
