Płace w Polsce rosną najwolniej od lat! Te zmiany wyglądają jak finansowa tragedia.
Płace w Polsce rosną najwolniej od 2021 roku co to oznacza dla pracowników? Ekonomiści PKO BP komentują najnowsze dane GUS i alarmują że wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw zwolnił do poziomu, jakiego nie było od 2021 roku.
Mniej wzrostu, więcej pytań
Przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w sierpniu wyniosło około 8 769 zł co oznacza wzrost o 7,1 proc. rok do roku. To wynik wyraźnie poniżej oczekiwań ekspertów. Nominalny wzrost wynagrodzeń jest najniższy od lutego 2021 roku. Realny wzrost płac też się pogorszył choć nadal osób mającego pracę pozwala mu spokojnie przekroczyć 4 proc. rok do roku.
Gdzie tempo spadło najbardziej
Spowolnienie wzrostu płac widoczne jest w większości branż. W górnictwie dynamika z miesiąca na miesiąc spadła niemal do 1 proc. w porównaniu z solidnym wzrostem w poprzednich miesiącach. W transporcie tempo wzrostu również się obniżyło – z ponad 10 proc. do około 8,8 proc.
W przetwórstwie przemysłowym płace rosły o 7,7 proc. rok do roku z lekką poprawą względem poprzedniego miesiąca. W sektorach takich jak energetyka czy gospodarka wodna i kanalizacja wzrost był szybszy niż przeciętnie.
Skąd spowolnienie?
Eksperci zwracają uwagę, że słaby popyt na pracę to jedna z głównych przyczyn. Firmy nieco mniej zatrudniają, a przecena nadgodzin, premii i dodatków motywacyjnych wpływa na niższe odczyty. Ponadto wzrost płacy minimalnej ma mniejsze znaczenie niż wcześniej gdyż podwyżki jej stawki były w ostatnim czasie umiarkowane.
Co to oznacza dla Ciebie
Mniej dynamiczny wzrost płac oznacza że koszty życia inflacja, ceny energii i usług – mogą bardziej ciążyć na budżet domowy. Warto przyglądać się swoim wydatkom i oszczędnościom panujący klimat gospodarczy może sprawić, że podwyżki wynagrodzeń już w przyszłości będą mniejsze.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.