Planujesz zadaszenie tarasu tego lata? Pomyłka kosztuje do 10 tys. zł i nakaz rozbiórki
Lato w pełni, sprzedaż konstrukcji tarasowych bije rekordy. I jednocześnie rośnie liczba interwencji nadzoru budowlanego – bo tysiące Polaków zadaszają tarasy bez sprawdzenia, czy i jakie formalności są wymagane. Od 7 stycznia 2026 roku obowiązują nowe przepisy, które zmieniły zasady gry. Kluczowe są 2 liczby: 35 i 50 metrów kwadratowych.
Od stycznia 2026 prawo budowlane mówi wprost – 3 ścieżki, 3 progi powierzchniowe
Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z 4 grudnia 2025 roku (Dz.U. z 2025 r., poz. 1847), obowiązująca od 7 stycznia 2026 roku, po raz pierwszy precyzyjnie rozgranicza zasady budowy zadaszeń nad tarasami w zależności od ich powierzchni. Wcześniejsze przepisy były w tej kwestii niejednoznaczne i generowały konflikty z urzędami. Teraz zasady są 3-stopniowe.
Bez żadnych formalności – gdy powierzchnia tarasu nie przekracza 35 m² i jednocześnie powierzchnia samego dachu też nie przekracza 35 m². Oba warunki muszą być spełnione łącznie. Możesz wbić pierwszą śrubę następnego dnia po podjęciu decyzji.
Zgłoszenie do urzędu, bez pozwolenia – gdy taras ma więcej niż 35 m², ale powierzchnia dachu nie przekracza 50 m², albo gdy dach ma do 35 m², ale taras jest większy. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie art. 30 Prawa budowlanego w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Prace można rozpocząć po 21 dniach od zgłoszenia, jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu – działa zasada milczącej zgody.
Pełne pozwolenie na budowę – gdy taras ma powyżej 35 m² i jednocześnie powierzchnia dachu przekracza 50 m². Wymagany projekt budowlany i decyzja administracyjna. Proces trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Kara do 10 tys. zł i nakaz rozbiórki – to nie straszak, to realne konsekwencje
W 2024 roku organy nadzoru budowlanego wydały 189 nakazów rozbiórki budynków mieszkalnych. Jednocześnie zalegalizowano 704 samowole budowlane – to oznacza, że większość właścicieli, którzy zdecydowali się na legalizację, wyszła obronną ręką. Ale legalizacja kosztuje – i to podwójnie.
Inwestor, który postawił zadaszenie bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, musi liczyć się z 2 odrębnymi konsekwencjami finansowymi. Pierwsza to opłata legalizacyjna, której wysokość zależy od kategorii i kubatury obiektu – może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Druga to grzywna za prowadzenie robót niezgodnie z przepisami – w skrajnych przypadkach do 10 tysięcy złotych. Obie sankcje mogą być nałożone niezależnie od siebie. W skrajnych przypadkach, gdy legalizacja nie jest możliwa lub właściciel odmawia współpracy z nadzorem, nadzór budowlany wydaje nakaz rozbiórki.
Pułapki, o których sprzedawcy konstrukcji nie mówią
Powierzchnia 35 lub 50 m² dotyczy dachu – nie rzutu tarasu ani zabudowanej przestrzeni, ale faktycznej powierzchni przekrycia. Dach dwuspadowy nad tarasem 30 m² może mieć powierzchnię połaci przekraczającą 35 m², jeśli jest nachylony. Warto zmierzyć to dokładnie, a nie szacować na oko.
Istotne jest też ograniczenie liczby obiektów na działce. Zwolnienie z pozwolenia dotyczy maksymalnie 2 obiektów (wiaty, altany, tarasy) do 35 m² na każde 500 m² powierzchni działki. Jeśli na działce stoi już altana i wiata garażowa – kolejne zadaszenie tarasu może wymagać zgłoszenia lub pozwolenia, nawet jeśli jego powierzchnia mieści się w limicie. Przepisy dotyczą łącznie wszystkich tego typu obiektów na nieruchomości.
Osobna kategoria to tereny objęte ochroną: parki krajobrazowe, strefy konserwatorskie, obszary Natura 2000. Na takich terenach gminy mogą wprowadzać własne, bardziej restrykcyjne wymagania – nawet dla małych zadaszeń, które normalnie nie wymagają żadnych formalności. Przed budową warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Co to oznacza dla Ciebie, jeśli planujesz zadaszenie tarasu w tym sezonie?
Zanim zamówisz konstrukcję i ekipę, zmierz dokładnie powierzchnię tarasu i planowanego dachu. Jeśli oba wymiary mieszczą się w 35 m² – możesz działać bez formalności od zaraz. Jeśli którykolwiek wymiar przekracza 35 m², ale dach nie przekracza 50 m² – złóż zgłoszenie do starostwa i poczekaj 21 dni. Jeśli działka ma mniej niż 500 m² lub stoi na niej już altana lub wiata – sprawdź, czy nie przekraczasz limitu 2 obiektów na 500 m². Podstawa prawna, do której możesz się odwołać w urzędzie: ustawa Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524, art. 29 i art. 30, zmieniona ustawą z 4 grudnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r., poz. 1847). Dokumentację zgłoszenia warto zachować bezterminowo – nadzór budowlany może zapytać o papiery nawet kilka lat po zakończeniu budowy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.