Plażowiczu, uważaj! Jeden dymek nad jeziorem i… 5 tys. zł kary!
Zapalenie papierosa lub e-papierosa nad jeziorem może w 2025 roku skończyć się nie tylko mandatem, ale nawet aresztem. Niewielu plażowiczów wie, że w parkach narodowych i rezerwatach przyrody obowiązuje całkowity zakaz palenia – także urządzeń bez nikotyny – a kara za złamanie przepisów sięga aż 5 tys. zł.
Palenie nad jeziorem może kosztować fortunę. Nowe przepisy zaskoczą wielu
Od lipca 2025 roku lista miejsc objętych zakazem palenia papierosów i e-papierosów znacznie się wydłużyła. Teraz zapalenie nawet beznikotynowego e-papierosa nad jeziorem w parku narodowym lub rezerwacie przyrody może skończyć się mandatem do 5 tys. zł albo aresztem. Wielu Polaków wciąż nie ma pojęcia o tym zakazie.
Prawo wolne od dymu
Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia, każdy ma prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z e-papierosów i oparów z tzw. nowatorskich wyrobów tytoniowych. W praktyce oznacza to coraz więcej zakazów palenia w przestrzeni publicznej – od przystanków i placów zabaw po plaże w parkach narodowych.
Od 5 lipca 2025 r. definicja e-papierosów obejmuje także urządzenia, które nie zawierają nikotyny. To oznacza, że nawet „neutralna” para z liquidu jest traktowana jak wyrób tytoniowy, jeśli korzysta się z niej w miejscach objętych zakazem.
Dlaczego jeziora są objęte zakazem?
Zakaz wynika z ustawy o ochronie przyrody. Palenie w parkach narodowych i rezerwatach – a więc także nad wieloma popularnymi jeziorami – jest zabronione, chyba że dyrektor parku lub regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczy specjalne palarnie. Takich miejsc jest jednak bardzo niewiele.
Ustawodawca wskazuje, że chodzi nie tylko o ochronę zdrowia, ale też o bezpieczeństwo przeciwpożarowe i komfort wypoczywających. W upalne dni, gdy tłumy turystów szukają ochłody nad wodą, każdy dymek może stać się problemem dla innych.
Surowe kary
Złamanie zakazu palenia nad jeziorem w parku narodowym lub rezerwacie może skończyć się bardzo dotkliwie. Kodeks wykroczeń przewiduje grzywnę do 5 tys. zł, a w skrajnych przypadkach – nawet karę aresztu.
Warto pamiętać, że zakaz dotyczy wszystkich wyrobów tytoniowych, w tym tradycyjnych papierosów, cygar, podgrzewaczy tytoniu, e-papierosów i urządzeń beznikotynowych.
Co z miejscami poza parkami narodowymi?
Choć zakaz palenia nad jeziorem poza terenami chronionymi nie jest powszechny, gminy mogą wprowadzać własne uchwały ustanawiające strefy wolne od dymu. W praktyce oznacza to, że również na miejskich plażach można natknąć się na zakaz palenia – a jego złamanie będzie kosztować mandat.
Lepiej sprawdzić przepisy przed wyjazdem
Planując wakacyjny wypad nad jezioro, warto wcześniej sprawdzić, czy miejsce nie leży w granicach parku narodowego lub rezerwatu. W dobie wysokich kar, chwila nieuwagi może okazać się bardzo kosztowna.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.