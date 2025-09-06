Po 30 latach znów dojedzie tam pociąg! Inwestycja za 300 milionów.
Po 30 latach Łomża odzyskuje kolej! Pociągi ruszą szybciej, niż się spodziewasz. Łomża znów znajdzie się na kolejowej mapie Polski. Po trzech dekadach ciszy wreszcie nadchodzi przełom – miasto odzyska połączenia kolejowe.
Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych o wartości blisko 300 milionów złotych zmieni komunikacyjne oblicze regionu. Pierwsze składy pasażerskie mają wjechać na stację już w 2026 roku, a to dopiero początek rewolucji.
Kolej wraca do miasta
Linia kolejowa numer 49, prowadząca ze Śniadowa do Łomży, zostanie gruntownie przebudowana. To nie tylko nowe tory, lecz także nowoczesna stacja w Łomży oraz przystanki w Kozikach, Konarzycach i Śniadowie Łącznicy. Modernizacja obejmie również inne punkty na trasie – m.in. w Sokołach i Kuleszach Kościelnych. Dzięki temu podróże mają być szybsze, wygodniejsze i dostępne dla każdego mieszkańca.
Pociągi szybciej, niż planowano
Choć całość inwestycji potrwa do 2029 roku, pasażerowie nie będą musieli czekać aż tak długo. Już w 2026 roku pierwsze pociągi mają wyruszyć na trasę. To oznacza, że w ciągu niespełna roku od startu prac łomżyniacy znów wsiądą do składów jadących w stronę Białegostoku i Warszawy.
Co zyska region?
Według zapowiedzi w planach jest nawet 14 połączeń dziennie, w tym kursy Intercity. Czas podróży do Białegostoku skróci się do około 95 minut, a to otworzy Łomżę na nowe możliwości rozwoju gospodarczego i turystycznego.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Powrót kolei to nie tylko komfortowe podróże, ale i realna szansa na rozwój lokalnego rynku pracy, łatwiejsze dojazdy studentów czy atrakcyjniejsze warunki dla inwestorów. Dla wielu osób to także symboliczny koniec wieloletniego wykluczenia komunikacyjnego.
Po latach oczekiwań Łomża odzyskuje kolej. To wydarzenie, które może zmienić codzienne życie tysięcy mieszkańców i dać całemu regionowi zupełnie nową dynamikę.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.