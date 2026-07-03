Po pożarze autobusu Warszawa wycofała 37 pojazdów. Trwa pilna kontrola całej floty
Po pożarze autobusu na Trasie Łazienkowskiej Warszawa podjęła natychmiastowe działania. Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował o czasowym wycofaniu z ruchu wszystkich autobusów marki Solbus napędzanych gazem. Łącznie chodzi o 37 pojazdów, które przejdą szczegółowe kontrole techniczne. Miasto uspokaja, że decyzja ma charakter profilaktyczny i nie wpłynie na kursowanie komunikacji miejskiej.
Pożar jednego autobusu uruchomił szeroką kontrolę
Decyzja o wycofaniu autobusów zapadła po pożarze, do którego doszło 17 czerwca na Alei Stanów Zjednoczonych, będącej częścią Trasy Łazienkowskiej. W płomieniach stanął autobus linii 411 marki Solbus zasilany gazem.
Na pokładzie znajdowało się około 20 pasażerów, którzy zostali ewakuowani jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak pojazd spłonął niemal doszczętnie.
Po zdarzeniu Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował o prewencyjnym wycofaniu z eksploatacji wszystkich gazowych Solbusów należących do Miejskich Zakładów Autobusowych.
Z ulic zniknęło 37 autobusów
Jak poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert, z ruchu wycofano 37 autobusów Solbus zasilanych gazem. Wszystkie przejdą szczegółowe przeglądy techniczne.
Według ZTM działania mają charakter wyłącznie profilaktyczny i są standardową procedurą stosowaną po tego typu zdarzeniach.
Jednocześnie władze miasta podkreślają, że mieszkańcy nie powinni odczuć skutków tej decyzji. W okresie wakacyjnym na warszawskie ulice wyjeżdża około 1340 autobusów, czyli o około 100 mniej niż przed rozpoczęciem letnich rozkładów jazdy. Dzięki temu wycofanie 37 pojazdów nie wymaga zmian w kursowaniu linii.
Co mogło doprowadzić do pożaru?
Śledczy i specjaliści nadal analizują przyczyny zdarzenia. Według nieoficjalnych ustaleń najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wyciek płynu hydraulicznego do komory silnika.
Za taką hipotezą ma przemawiać między innymi ślad rozlanego oleju pozostawiony na jezdni jeszcze przed zatrzymaniem autobusu.
Badana jest również druga możliwość – zatarcie jednostki napędowej i awaria silnika. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, na bloku silnika ani misce olejowej nie stwierdzono jednak pęknięć, które jednoznacznie wskazywałyby na taki scenariusz.
Dokładne ustalenie przyczyny jest utrudnione, ponieważ autobus został niemal całkowicie zniszczony przez ogień.
Pierwsze autobusy wrócą na ulice Warszawy
Miejskie Zakłady Autobusowe poinformowały, że część wycofanych pojazdów zakończyła już szczegółowe przeglądy techniczne.
Jeżeli nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości, pierwsze autobusy mają wrócić do regularnej obsługi linii już w najbliższych dniach.
Kontrole obejmują przede wszystkim układ napędowy, instalację gazową oraz elementy hydrauliczne, które mogły mieć związek z pożarem.
Warszawa stawia na bezpieczeństwo pasażerów
Warszawski transport publiczny należy do największych w Polsce. Każdego dnia z autobusów, tramwajów, metra i pociągów korzystają setki tysięcy mieszkańców oraz osób dojeżdżających do pracy.
Dlatego nawet pojedynczy incydent techniczny może skutkować decyzjami obejmującymi całą flotę określonego typu pojazdów. Zdaniem ekspertów takie działania mają ograniczyć ryzyko podobnych zdarzeń i zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów.
Nie pierwszy taki przypadek. Każdy pożar oznacza szczegółowe kontrole
Pożary autobusów należą do rzadkich zdarzeń, jednak w przypadku ich wystąpienia przewoźnicy standardowo przeprowadzają dodatkowe kontrole techniczne pojazdów tego samego typu.
Ich celem jest wykluczenie wad konstrukcyjnych lub usterek, które mogłyby pojawić się również w innych egzemplarzach eksploatowanych przez przewoźnika.
Jakie przepisy regulują bezpieczeństwo autobusów?
Stan techniczny autobusów komunikacji miejskiej podlega przepisom ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z późn. zm.) oraz odpowiednim rozporządzeniom dotyczącym warunków technicznych pojazdów. Przewoźnicy mają obowiązek utrzymywać pojazdy w stanie zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów, a w przypadku wystąpienia zagrożenia mogą czasowo wycofać je z eksploatacji do czasu zakończenia kontroli.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.