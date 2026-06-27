Pociąg staranował auto na Mazowszu. Ważny apel do mieszkańców Warszawy
Groźne zdarzenie na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Samochód dostawczy utknął na torach i został uderzony przez pociąg Kolei Mazowieckich. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, jednak PKP Polskie Linie Kolejowe wykorzystały ten incydent, by przypomnieć kierowcom o procedurze, która w podobnych sytuacjach może zapobiec tragedii.
Auto utknęło na torach. Pociąg staranował samochód dostawczy, PKP apeluje do kierowców
Groźny wypadek na przejeździe kolejowym w Witanowie na Mazowszu. Samochód dostawczy utknął na torach i został uderzony przez pociąg Kolei Mazowieckich. Na szczęście nikt z pasażerów ani obsługi składu nie odniósł obrażeń. PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały nagranie ze zdarzenia i przypominają o zasadach postępowania w podobnych sytuacjach.
Samochód został na torach
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowo-drogowym w Witanowie, na szlaku Teresin Niepokalanów – Błonie. Jak poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe, samochód dostawczy uległ awarii i pozostał unieruchomiony na torach.
W pojazd uderzył pociąg Kolei Mazowieckich kursujący na trasie Sochaczew – Mińsk Mazowiecki. W wyniku zderzenia nikt z pasażerów ani członków obsługi pociągu nie został ranny.
PKP przypomina o numerze 112
Po zdarzeniu PKP PLK opublikowały nagranie z monitoringu jako przestrogę dla kierowców. Zarządca infrastruktury podkreślił, że w przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 i podać numer identyfikacyjny przejazdu znajdujący się na żółtej naklejce.
Dzięki temu służby mogą błyskawicznie przekazać informację do dyżurnego ruchu, który ma możliwość podjęcia działań zmierzających do zatrzymania nadjeżdżającego pociągu.
Ponad dwie godziny utrudnień
Zdarzenie spowodowało ponad dwugodzinne utrudnienia w ruchu kolejowym. PKP ponownie apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach oraz przypominają, że w sytuacjach awaryjnych liczy się każda minuta.
Numer identyfikacyjny przejazdu umieszczony na żółtej naklejce może znacząco przyspieszyć reakcję służb i pomóc zapobiec tragedii.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.