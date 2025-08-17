Podatek od garażu w Trybunale Konstytucyjnym! Nierówne stawki pod lupą sędziów
Podatek od garażu znów wywołuje burzę. Choć od stycznia 2025 roku zmieniły się zasady jego naliczania, wielu właścicieli wciąż czuje się pokrzywdzonych. Sprawa trafiła aż do Trybunału Konstytucyjnego, a w centrum sporu znalazło się różnicowanie stawek między garażami w budynkach mieszkalnych a wolnostojącymi.
Podatek od garażu od lat budzi emocje, a zmiany, które weszły w życie z początkiem 2025 roku, miały wreszcie zakończyć spory. Zamiast tego wywołały kolejną falę kontrowersji i sprawiły, że regulacje trafiły do Trybunału Konstytucyjnego. Najwięcej sprzeciwów budzi fakt, że garaże wolnostojące wciąż są traktowane znacznie mniej korzystnie niż te znajdujące się w bryle budynku mieszkalnego.
Jak było do tej pory?
Do końca 2024 roku wysokość podatku od garażu zależała od jego statusu prawnego. Garaże przypisane do lokali mieszkalnych były objęte najniższą stawką – w 2024 roku maksymalnie 1,15 zł za m². Z kolei garaże stanowiące odrębne nieruchomości podlegały stawce dla tzw. „budynków pozostałych”, która mogła sięgać nawet 11,17 zł za m². Najwyższe opodatkowanie dotyczyło garaży wykorzystywanych w działalności gospodarczej – ponad 33 zł za m².
Co zmieniło się w 2025 roku?
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ujednoliciła zasady tylko częściowo. Od stycznia wszystkie garaże w budynkach mieszkalnych – o ile nie służą do działalności gospodarczej – opodatkowane są stawką właściwą dla lokali mieszkalnych, czyli maksymalnie 1,19 zł za m². Problem w tym, że wolnostojące garaże nadal traktowane są mniej korzystnie i obciążone stawką sięgającą 11,48 zł za m². Bez zmian pozostały też przepisy dla garaży firmowych.
Dlaczego sprawa trafiła do TK?
Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska zaskarżyła przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując, że różnicowanie podatku od garaży narusza konstytucyjne zasady równości wobec prawa i ochrony własności. W jej ocenie właściciele wolnostojących garaży są niesprawiedliwie obciążeni, mimo że obiekty te pełnią identyczną funkcję jak garaże w bryle budynku.
Jeśli Trybunał uzna przepisy za niezgodne z Konstytucją, konieczne będzie ich ponowne uregulowanie. W grę wchodzi nie tylko zmiana stawek na przyszłość, ale także ewentualne korekty dla osób, które płaciły wyższe opłaty w minionych latach. Eksperci podkreślają, że sprawa może mieć istotne konsekwencje dla tysięcy właścicieli garaży w całym kraju i ponownie otworzyć debatę o sprawiedliwości systemu podatkowego.
