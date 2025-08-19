Podróżujesz komunikacją w Warszawie? Szykuj się na ogromne zmiany
Warszawa szykuje rewolucję w komunikacji miejskiej. Już od września 2027 roku pasażerowie będą mogli zapłacić za przejazd kartą, telefonem czy zegarkiem, a system sam podliczy koszty tak, by nikt nie zapłacił więcej niż za bilet dobowy. To największa zmiana w stołecznym transporcie od lat – i obejmie aż 13 tysięcy nowych kasowników.
Warszawa przygotowuje się do wielkiej zmiany w komunikacji miejskiej. Od września 2027 roku zacznie działać nowy system biletowy, który całkowicie odmieni sposób płacenia za przejazdy autobusami, tramwajami i metrem w stolicy. Jak zapowiadają władze miasta, pełna funkcjonalność systemu zostanie osiągnięta do 2029 roku. Dla pasażerów oznacza to nie tylko wygodniejsze podróżowanie, ale i zupełnie nowe rozwiązania technologiczne.
Rewolucja w płatnościach za bilety
Nowy system wprowadzi szeroki wachlarz możliwości opłacania przejazdów. Bilety będzie można kupić i zapisać na karcie płatniczej, smartfonie, smartwatchu, w aplikacji mobilnej czy w formie papierowej – ale już nie z paskiem magnetycznym, tylko z kodem QR. Nadal będzie dostępna Karta Miejska, a pasażerowie przywiązani do tradycji nie stracą też opcji biletu papierowego.
Największą nowością ma być rozliczanie przejazdu po zakończeniu podróży. System obliczy koszt przejazdów w ciągu dnia i dopasuje go tak, by pasażer zapłacił maksymalnie tyle, co za bilet dobowy. Dzięki temu uniknie się przepłacania, a każda podróż będzie zoptymalizowana.
13 tysięcy nowych kasowników
Zmiany będą ogromne także od strony technicznej. Do 2027 roku wymienionych zostanie 13 tysięcy kasowników w ponad 2,5 tysiąca pojazdach i na wszystkich 42 stacjach metra. Już od września 2027 roku system zacznie działać w trybie testowym, równolegle z dotychczasowym. Docelowo pasażer, wsiadając do pojazdu, będzie mógł po prostu przyłożyć kartę lub telefon do kasownika – zarówno przy wejściu, jak i przy wyjściu – co automatycznie oznaczać będzie zakup i skasowanie biletu.
Wygodne planowanie podróży
Nowością będzie również portal pasażera i aplikacja mobilna. Pozwolą one nie tylko kupić bilet, ale też zaplanować całą trasę, uwzględniając aktualne informacje o kursowaniu komunikacji. System wskaże najbardziej korzystne rozwiązanie i sam rozliczy koszt przejazdu.
Zarząd Transportu Miejskiego i władze Warszawy podkreślają, że wprowadzenie nowego systemu nie oznacza wzrostu cen biletów. Zmiany mają być wyłącznie ułatwieniem dla pasażerów, a nie dodatkowym obciążeniem finansowym.
Wzór z Wrocławia
Podobny system od lat działa już we Wrocławiu. Tam ponad 70 proc. wszystkich biletów sprzedawanych jest w formie cyfrowej, a pasażerowie korzystają z kart płatniczych lub telefonów zamiast tradycyjnych biletów papierowych. Warszawa chce pójść krok dalej, dostosowując rozwiązanie do ogromnej skali stołecznej komunikacji.
