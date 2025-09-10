Podszywają się pod Policję i Interpol! CBZC ostrzega
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed fałszywymi mailami podszywającymi się pod Policję, Europol czy Interpol. To próba wyłudzenia danych i pieniędzy, a dołączone pliki mogą zawierać groźne oprogramowanie.
Uwaga na fałszywe e-maile. Policja ostrzega przed cyberoszustami
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości wydało ostrzeżenie dotyczące rosnącej liczby fałszywych wiadomości mailowych. Oszuści podszywają się pod Policję, Europol czy Interpol, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
Podszywanie się pod służby
Fałszywe wiadomości mają wyglądać jak oficjalne wezwania. W treści maili pojawiają się informacje, że odbiorca jest podejrzany o przestępstwa i powinien natychmiast odpowiedzieć. Dołączane są również pliki w formacie PDF, które mają uwiarygodnić korespondencję. Podpisane rzekomo przez kierownictwo Policji czy CBZC dokumenty zawierają fałszywe zarzuty – najczęściej dotyczące rzekomego udziału w przestępstwach pedofilskich.
Próba zastraszenia i kradzieży danych
Jak podkreślają funkcjonariusze, celem przestępców jest wywołanie paniki u odbiorcy, a następnie skłonienie go do otwarcia załącznika i przekazania poufnych informacji. To może prowadzić do kradzieży danych osobowych, a w konsekwencji – utraty pieniędzy.
Policja: takie maile to oszustwo
CBZC stanowczo podkreśla, że Policja ani inne służby nie przesyłają wezwań procesowych drogą mailową. Wszystkie czynności są prowadzone zgodnie z procedurami Kodeksu Postępowania Karnego, a obywatel o ewentualnych zarzutach informowany jest w sposób formalny, nigdy poprzez pocztę elektroniczną.
Groźne załączniki
Policja ostrzega również przed otwieraniem plików dołączonych do takich wiadomości. Mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie, które infekuje komputer, umożliwia dostęp do danych i przejęcie kont bankowych.
Jak się chronić?
Specjaliści zalecają, aby w przypadku otrzymania podejrzanego maila:
- nie odpowiadać na wiadomość,
- nie otwierać załączników,
- zgłosić próbę oszustwa odpowiednim służbom.
Ministerstwo Cyfryzacji i Policja apelują także o ostrożność w sieci oraz regularne aktualizowanie systemów bezpieczeństwa.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.