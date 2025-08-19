Pogoda na wtorek zaskoczy Polaków. Sprawdź, co czeka twoje miasto [19.08.2025]
Wtorek, 19 sierpnia, zapowiada się jako spokojny i przyjemny dzień pogodowy. Po deszczowych i pochmurnych dniach do Polski napłynie cieplejsze powietrze, a słońce częściej przebije się przez chmury. Choć nie będzie upałów, temperatury okażą się idealne do spacerów, wypoczynku i codziennych aktywności.
Prognoza pogody na wtorek, 19 sierpnia. Ciepło, ale bez upałów
We wtorek, 19 sierpnia 2025 roku, mieszkańcy Polski mogą liczyć na przyjemną aurę. Choć nie będzie upałów, dzień zapowiada się ciepło i słonecznie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że do kraju napłynie cieplejsze powietrze, a deszczowe chmury wreszcie odsuną się od Polski.
Pogoda w dzień
Większość regionów kraju czeka małe lub umiarkowane zachmurzenie, a na Pomorzu spodziewane jest niemal bezchmurne niebo. Temperatury maksymalne wyniosą od 23 do 26 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w kotlinach górskich, gdzie termometry pokażą 21–22 stopnie. Wiatr pozostanie słaby, z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego, a na południu – głównie południowy.
Pogoda w nocy
W nocy z wtorku na środę zachmurzenie będzie niewielkie, jedynie nad Bałtykiem może być umiarkowane lub duże, z możliwością wystąpienia słabego, przelotnego deszczu. Temperatury minimalne spadną do 11–15 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w kotlinach karpackich – tam możliwy jest spadek nawet do 6–8 stopni. Wiatr na Pomorzu powieje z zachodu, a w pozostałych regionach z południa i południowego zachodu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.