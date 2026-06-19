Pogoda w Warszawie na weekend 19-21 czerwca 2026. Jeden dzień może pokrzyżować plany
Mieszkańcy stolicy mogą szykować się na jeden z najcieplejszych weekendów od początku roku. W sobotę termometry w Warszawie pokażą nawet 30 st. C, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Pogoda nie będzie jednak idealna przez cały weekend – jeden dzień może przynieść zmianę, która pokrzyżuje część planów na świeżym powietrzu.
Weekend w Warszawie niemal idealny. Jeden dzień może jednak pokrzyżować plany mieszkańcom
Mieszkańcy stolicy mogą szykować się na prawdziwie letni weekend. W Warszawie temperatura wzrośnie nawet do 30 st. C, a sobota zapowiada się niemal bezchmurnie. Prognozy wskazują jednak, że pod koniec weekendu pogoda zmieni się na tyle, że część planów może wymagać korekty.
Najlepsze warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu przypadną na piątek i sobotę. Niedziela nadal będzie ciepła, ale pojawi się więcej chmur i możliwe są przelotne opady deszczu.
Warszawa szykuje się na gorący weekend
Najbliższe dni przyniosą mieszkańcom stolicy typowo wakacyjną aurę. Już w piątek temperatura osiągnie około 29 st. C, a przez większą część dnia dominować będzie słońce. Choć na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, nie powinno ono przeszkadzać w aktywnościach na świeżym powietrzu.
Wieczór i noc również będą wyjątkowo ciepłe. Temperatura spadnie jedynie do około 16 st. C, co oznacza komfortowe warunki zarówno dla spacerowiczów, jak i osób planujących spotkania na świeżym powietrzu.
Sobota z pogodą jak z pocztówki
Sobota ma być najcieplejszym i najbardziej słonecznym dniem całego weekendu. Termometry w Warszawie pokażą nawet 30 st. C, a prognozy wskazują na niemal całkowicie bezchmurne niebo.
Dla wielu mieszkańców będzie to idealna okazja do odwiedzenia Łazienek Królewskich, Pola Mokotowskiego, Bulwarów Wiślanych czy miejskich kąpielisk. Słoneczna pogoda sprzyjać będzie również wycieczkom rowerowym i wydarzeniom plenerowym organizowanym w różnych częściach miasta.
Jeżeli ktoś planuje grill, piknik lub całodniowy wypoczynek na zewnątrz, sobota wydaje się najlepszym wyborem.
Niedziela przyniesie zmianę
Choć temperatura nadal utrzyma się na wysokim poziomie i ponownie zbliży się do 30 st. C, niedziela nie będzie już tak słoneczna jak wcześniejsze dni. Nad Warszawą pojawi się większe zachmurzenie, które ograniczy ilość promieni słonecznych docierających do miasta.
Prognozy przewidują również niewielkie opady deszczu. Nie będą one intensywne, jednak mogą utrudnić organizację części wydarzeń plenerowych i aktywności na świeżym powietrzu.
Dobra wiadomość jest taka, że nie zapowiadają się gwałtowne burze ani silny wiatr. Prędkość wiatru przez cały weekend ma utrzymywać się na poziomie około 2 m/s, co oznacza bardzo spokojne warunki atmosferyczne.
Bulwary, parki i plaże mogą przeżyć oblężenie
Tak wysoka temperatura sprawi, że najpopularniejsze miejsca rekreacyjne w Warszawie mogą cieszyć się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Szczególnie dotyczy to Bulwarów Wiślanych, plaży Poniatówka, Parku Skaryszewskiego, Lasu Kabackiego oraz terenów wokół Jeziora Czerniakowskiego.
Doświadczenia z poprzednich gorących weekendów pokazują, że przy temperaturach zbliżających się do 30 st. C wiele takich miejsc szybko zapełnia się mieszkańcami szukającymi odpoczynku od miejskiego zgiełku.
Wysokie temperatury wymagają ostrożności
Choć wielu warszawiaków czekało na prawdziwie letnią pogodę, eksperci przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas upałów. Szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia.
W godzinach największego nasłonecznienia warto ograniczyć intensywną aktywność fizyczną i pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Dotyczy to zwłaszcza soboty, kiedy temperatura będzie najwyższa.
Co to oznacza dla Ciebie? Najlepiej zaplanować aktywności do soboty
- Najlepszą pogodę na spacery, rower i wypoczynek zaplanowano na piątek i sobotę.
- W sobotę warto pamiętać o ochronie przed słońcem i odpowiednim nawodnieniu.
- Jeżeli organizujesz wydarzenie na świeżym powietrzu, niedziela może wymagać planu awaryjnego.
- Przed wyjściem sprawdź aktualne prognozy, ponieważ lokalne opady mogą pojawić się punktowo.
- W czasie upałów unikaj długiego przebywania na słońcu w godzinach południowych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.